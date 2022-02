Am Montag wird sich der Stadtvorstand mit dem Thema Ukraine-Flüchtlinge befassen. Das hat Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage erklärt. Bereits am Donnerstag habe der Deutsche Städtetag darauf hingewiesen, dass sich die Kommunen unter Umständen auf Kriegsflüchtlinge einstellen müssten. Neustadt werde auf jeden Fall helfen, so Weigel. Wichtig sei es aber, sich auf diese Menschen vorbereiten zu können.

Wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen könnten, ist aus Sicht des OB offen. Das werde auch davon abhängen, wie stark sich die osteuropäischen Nachbarländer der Ukraine engagierten. Zudem gelte nach wie vor das Dublin-Abkommen, wonach Menschen, die auf dem Landweg flüchten, zunächst vom Nachbarland aufgenommen werden müssten, also beispielsweise von Polen. „Insoweit hängt natürlich die Entwicklung, die uns in Deutschland erwartet, auch ein bisschen davon ab, wie sich diese Länder verhalten, und natürlich auch davon, wie sich die Menschen verhalten.“

Bei all dem ist es für den OB aber unstrittig, dass wenn Menschen aus der Ukraine aufgenommen werden müssen, „auch Neustadt dafür Kapazitäten schafft und wir dazu einen Beitrag leisten werden“.