Auf der Haardt laufen Vorbereitungen, dass man sich vor Ort gut um die ukrainischen Kriegsflüchtlinge kümmern kann, die im Weindorf untergebracht werden. Einige Flüchtlinge seien auch schon privat von Familien aufgenommen worden, sagt Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat ist sie sich jedoch einig, dass eine Arbeitsgruppe nötig ist, um die Hilfe vor Ort gemeinsam mit dem Netzwerk Ukraine-Neustadt mit der zentralen Anlaufstelle in Gimmeldingen organisieren zu können. „Dies gilt vor allem ab dem Zeitpunkt, wenn Flüchtlinge in der Fachklinik leben. Derzeit wird dort renoviert, nachdem für die Asylbewerber neue Unterkünfte gefunden wurden“, so Kerbeck. Im Ortsbeirat sagte sie am Mittwochabend, dass ab der kommenden Woche mit der Unterbringung der ersten Flüchtlinge in der Fachklinik gerechnet werde. Sie hoffe, dass einige Haardter bereit sind, sich bei der Flüchtlingshilfe einzubringen. Die Koordination laufe über die Ortsverwaltung. Interessenten könnten sich dort per E-Mail an ov-haardt@neustadt.eu melden. Telefonisch erreichbar ist die Ortsverwaltung dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter 06321 6278. „Wir wollen mit unserer Haardter Gruppe das Netzwerk ergänzen und unterstützen, denn es ist toll, was da in Gimmeldingen schon alles auf die Beine gestellt wurde“, betont Kerbeck.