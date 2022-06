Michael Reichling, in Haardt lebender Besitzer eines Süßwarenstands, habe bei der Vorbereitung des Haardter Weinfestes auf der Straße vorgeschlagen, beim Weinfest etwas für Geflüchtete aus der Ukraine zu tun, berichtet Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU). Während der Weinfesttage wurden am Süßwarenstand sowie an den Ausschankstellen Festgemeinschaft Klohr, Feuerwehr, Weingut Probsthof, Weingut Weegmüller, Kulturverein Wespennest und Brauchbar Spendendosen aufgestellt. Genau 626,13 Euro seien in die Dosen geworfen worden, berichtet Kerbeck. Reichling habe den Betrag auf 800 Euro aufgerundet. Kerbeck: „Das Geld wurde auf das Spendenkonto Ukraine der Stadt Neustadt eingezahlt.“