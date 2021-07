Rock und Pop live – das ist lange her: Am Freitag, 9. Juli, ab 17.30 Uhr gibt’s in Neustadt aber wieder eine Anmutung davon: beim Open-Air-Konzert der „Uffbasse Palzbänd“ um Singer-Songwriter Ede Eber-Huber im Biergarten des Wirtshauses „Konfetti“ in der Friedrichstraße. Das Quartett mit Eber-Huber, Drummer Mani Reckendorfer, Bassist Christian „Stolle“ Stolina und Lead-Gitarrist Bernd Masal präsentiert „regionalen Rock uff Pälzisch und Auswärdisch“, darunter Rock- und Pop-Klassiker „Get Back“ von den „Beatles“, „Like a Rolling Stone“ von Bob Dylan oder „Too good to be true“ von Tom Petty mit Texten in Pfälzer Mundart. Der Eintritt ist frei. Finanziert wird das Ganze durch das Live-Auftritt-Programm „Neustart Kultur in Neustadt“, das sich aus Mitteln des Bundes und des Landes speist.