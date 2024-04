Warum das barrierefreie Radwegenetz gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich macht.

Es hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren in puncto Inklusion und Barrierefreiheit. Dennoch bleibt noch viel zu tun, um Menschen mit Einschränkungen die volle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das Zertifizierungssystem „Reisen für alle“, nach dessen Kriterien jetzt zwischen Bad Dürkheim, Neustadt und Haßloch ein 80 Kilometer langes barrierefreies Radwegenetz entstanden ist, ist dabei nur ein kleines Puzzleteil. Und doch eine große Sache. Immerhin wurden drei Millionen Euro investiert, hauptsächlich mit Mitteln der Europäischen Union.

Fast schon vergessen ist, dass es zwischenzeitlich gar nicht gut um die Finanzierung bestellt war. Im ersten Anlauf wurde das Vorhaben vom Wirtschaftsministerium nicht in die Förderung aufgenommen. Dass es schließlich doch gelang, ist vielen Akteuren zu verdanken, darunter die Kommunalpolitiker, die nicht locker gelassen haben, und die Planer, die dann, als der Förderantrag doch noch angenommen wurde, ordentlich Gas geben mussten, um die vorgesehene Frist für die Fertigstellung einzuhalten.

Nun ist die Strecke also zertifiziert, ein attraktives Angebot nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch für Familien mit kleinen Kindern. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Wege nun verstärkt genutzt werden, von Einheimischen sowie von Touristen und Ausflüglern. Für Winzer und Landwirte bedeutet das, dass sie mehr Rücksicht nehmen müssen. Umgekehrt dürfen sie aber auch erwarten, dass auch Radler und Fußgänger im Blick haben, dass sie sich auf Wirtschaftswegen bewegen. Es gibt schöne Piktogramme, die darauf hinweisen: „Rücksicht macht Wege breit! Danke, Ihre Landwirte“, heißt es da beispielsweise. Die Pfalz-Touristik hat eine Kampagne für Rücksicht und Naturschutz entwickelt, deren Motto es mit einem einzigen Wort auf den Punkt bringt: Uffbasse! Das Wort sollte auch jeder Pfalz-Tourist kennen.