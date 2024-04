Die Sprintdistanz des TV Mußbach ist ausgebucht. Einige Sportler stehen auf der Warteliste. Der Wettkampf zählt erneut zur Serie um den Rhein-Neckar-Cup. Die Mußbacher konkurrieren jedoch mit einem anderen Sprint in der Vorderpfalz.

Es sind noch rund sieben Wochen, bis der 31. Mußbacher Triathlon gestartet wird. Doch schon seit Anfang April ist er ausgebucht, sind die 300 Startplätze vergeben. „Da hatten wir 2023 noch nicht einmal die Hälfte vergeben“, erinnert sich Herbert Renner, Triathlon-Abteilungsleiter im TV Mußbach, an den ersten Wettkampf nach der Corona-Pandemie 2023. 15 Sportler stünden derzeit auf der Warteliste. „Die Leute waren vor einem Jahr vorsichtig, hatten wegen der Pandemie nicht richtig trainieren können“, erklärt Heike Renner, stellvertretende Vereinsvorsitzende, den nun frühen Andrang. „Jetzt haben sie wieder richtig Lust.“

Am 9. Juni beginnt der Mußbacher Triathlon mit 750 Meter Schwimmen im Neustadter Stadionbad. Danach folgen 20 Kilometer auf dem Rad und zum Schluss ein Fünf-Kilometer-Lauf. Der Wechsel aufs Rad erfolgt auf dem Stadionbad-Gelände, der vom Rad in die Laufschuhe auf dem Gelände des TV Mußbach. Dort ist auch das Ziel. In dem Triathlon werden die Rheinland-Pfalz-Meister auf der Sprintdistanz ermittelt, ebenso die Neustadter Stadtmeister. Das Rennen gehört zur Wertung um den Triathlon-Cup Rhein-Neckar (RNTC).

300 Sportler, 200 Helfer

Für die 300 Sportler brauchen die Mußbacher rund 200 Helfer. „Wir stellen gerade auf der Radstrecke mehr auf“, sagt Heike Renner. „Egal, welcher Triathlon es auch ist – jede Ortsdurchfahrt birgt ihre Probleme“, ergänzt Herbert Renner und betont, dass den Mußbachern Sicherheit wichtig sei. Vom Stadionbad aus fahren die Sportler zunächst über die B 39 durch die Stadt, durch Gimmeldingen, über Wirtschaftswege in Richtung Meckenheim und von dort nach Mußbach. Der Lauf ab dem Gelände des Turnvereins führt über zwei flache 2,5-Kilometer-Runden durch Mußbacher Weinberge.

Zum Triathlon-Cup Rhein-Neckar gehören fünf Rennen: Am 12. Mai ist erstmals der Sprint in Schifferstadt dabei (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen). Am 9. Juni folgt der Mußbacher Triathlon, ebenfalls ein Sprint. Über die olympische Distanz geht es am 20. Juli beim Römerman in Ladenburg (1,8/42/10), beim Heidelbergman in Heidelberg am 28. Juli (1,6/35/10) und am 25. August in Viernheim (1,5/Radstrecke noch unbekannt/10). In Viernheim werden über die Sprintdistanz zudem die deutschen Meister in den Altersklassen sowie in der Mannschaftswertung und im Supersprint der Paratriathleten (24. August) ermittelt.

Ein Sprint in der Wertung

Laut RNTC zählen für die Wertung des Triathlon-Cups Rhein-Neckar drei Resultate aus fünf Rennen. „Jedoch geht in die TCRN-Wertung maximal eine Sprintdistanz ein – Mußbach oder Schifferstadt.“ Bei mindestens zwei der drei olympischen Distanzen müssen die Sportler ins Ziel kommen, um in die Cupwertung der Metropolregion zu kommen.“

Sicher ist übrigens, dass die Mußbacher einen Raum für Dopingkontrollen zur Verfügung stellen müssen. Für das Rennen in Mußbach habe sich Kim Heidemann angemeldet, 2019 deutsche A-Jugend-Meisterin. „Sie ist die Favoritin“, weiß Herbert Renner.

Die Strecken in Mußbach sind unverändert. Neu ist hingegen die Zeitnahme. Da die Firma de-timing aus Schifferstadt, die zuvor in allen TCRN-Rennen die Zeitmessung übernommen hatte, nicht mehr zur Verfügung steht, übernimmt nun der Ludwigshafener Bernd Rollar, im Vorstand der Deutschen Triathlon-Union für die Finanzen zuständig, mit seiner Firma br-Timing diese Aufgabe. „Er kennt sich in Mußbach aus“, sagen die Renners. Diesmal gebe es wohl in jedem TCRN-Rennen einen anderen Zeitnehmer.

Information

Mußbacher Triathlon im Internet unter https://shorturl.at/yCX39