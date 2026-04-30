Bewegung und gemeinsam Spaß haben: Das sind die beiden Hauptziele der Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) Lachen-Speyerdorf für ihr sechstes inklusives Spielfest, das am Sonntag, 10. Mai, von 10 bis 16.30 Uhr auf der TuS-Anlage stattfindet. Die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage organisiert den Tag und freut sich auf die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen aus der Region wie dem Kinderschutzbund, dem CJD und dem ADAC. Besucher könnten sich auf ein vielfältiges Mitmachangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen. Es würden verschiedene Stationen aufgebaut, an denen man sich ausprobieren dürfe. Geboten werden beispielsweise Soccer-Dart, Hüpfburg, Fußballabzeichen, AirTrack, Bouldern, Rolliparcours. Wer mitmacht, bekommt zudem eine Laufkarte. Kann man am Ende des Tages Stempel von allen Stationen vorzeigen, gibt es eine kleine Überraschung, so die TuS. „Das Spielfest schafft einen offenen Raum, in dem Inklusion gelebt wird und alle Menschen miteinander in Kontakt kommen können“, betont der Verein. Auch für Verpflegung aller Besucher wird gesorgt. Außerdem werden noch ehrenamtliche Helfer und Helferinnen gesucht. Anmeldungen dafür sind unter https://ticket.tus1910.de möglich.