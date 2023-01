Am 1. Januar 1920 wurde der TuS Maikammer gegründet. Die Feier zum 100-jährige Bestehen fiel aufgrund der Pandemie aus. Jetzt hat es der Sportbund Pfalz nachgeholt und einen Ehrenamtlichen ausgezeichnet.

Drei Jahre später nahm jetzt der Vorsitzende des TuS Maikammer, Dieter Ernst, beim Neujahrsempfangs des Vereins die Ehrenurkunde des Sportbundes Pfalz entgegen. Der stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises Südliche Weinstraße, Heinz Lambert (Burrweiler), gratulierte im Namen der Dachorganisation und lobte nicht zuletzt das Engagement des Vereins im Jugendbereich. 94 der 370 Mitglieder sind 18 Jahre und jünger, 25 Kinder sechs Jahre und jünger. Die erste Fußballmannschaft der Herren hatte im Jubiläumsjahr die Meisterschaft in der B-Klasse und damit den Aufstieg gefeiert.

Lambert überreichte dem langjährigen Leiter der Tischtennis-Abteilung Rolf Ziegler die silberne Ehrennadel des Sportbundes Pfalz für besondere Verdienste um den Sport. Der 74-Jährige war 1960 im Alter von zwölf Jahren in den TuS eingetreten und hat diesem bis heute die Treue gehalten. Ziegler war in drei unterschiedlichen Perioden über 20 Jahre lang Abteilungsleiter, angefangen 1980.

Unorthodoxe Spielweise

Im Gesamtverein war er lange Jahre als Kassenprüfer tätig. „Als Spieler kennt man ihn als stets durchtrainierten, geradezu asketischen Sportler, der mit seiner teilweise unorthodoxen, meist defensiven Spielweise den Gegnern das Leben schwer gemacht hat und es auch heute noch tut“, stellte Lambert fest. 2000 hatte der TuS Maikammer Rolf Ziegler mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

1946 war beim TuS Maikammer die Tischtennis-Abteilung gegründet worden. Das Herrenteam lief in den Glanzzeiten in den 1950er-Jahren in der Oberliga auf, es war damals die höchste deutsche Spielklasse. Heute halten nicht zuletzt die Damen in der Verbandsoberliga Saar-Pfalz die TuS-Farben hoch. 48 Männer und Frauen spielen beim TuS Maikammer Tischtennis.