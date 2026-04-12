Klettern, Lagerfeuer und Begegnung: Die „Lange Nacht des Boulderns“ der TuS Lachen-Speyerdorf startet am 8. Mai in die neue Saison.

Auch 2026 lädt die Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf zu lauen Sommerabenden unter freiem Himmel ein. Über die warmen Monate hinweg wird die Boulderwand bei der „Langen Nacht des Boulderns“ zum Treffpunkt für besondere Nächte voller Kletterspaß, Begegnung und gelebter Gemeinschaft, informiert der Verein.

Der Saisonauftakt ist am 8. Mai ab 19 Uhr. Zum Start in die neue Saison erwartet die Gäste Essen auf Spendenbasis sowie Getränke gegen eine Spende. An den weiteren Terminen — 12. Juni, 10. Juli, 7. August und 25. September, ebenfalls ab 19 Uhr — lädt ein offener Grill zum gemeinsamen Verweilen ein. Auch hier wird es Getränke auf Spendenbasis geben.

Sport und Austausch

„Mit Flutlicht, Lagerfeuer, Outdoorspielen, Musik und offenem Grill schaffen wir einen besonderen Rahmen für alle, die Lust auf gemeinsames Klettern, Entspannen und Begegnen haben“, erzählt Marisa Fischer vom Projekt Bouldern. „Die Boulderwand wird dabei zum lebendigen Mittelpunkt und bietet Raum für Sport, Austausch und sommerliche Atmosphäre.“

Boulderschuhe können kostenlos gegen Pfand ausgeliehen werden, sodass auch spontane Besucher ohne eigene Ausrüstung stets willkommen sind. Die Lange Nacht des Boulderns sei offen für alle – „ganz gleich, ob erste Erfahrungen an der Kletterwand gesammelt werden, bereits regelmäßig gebouldert wird oder einfach ein besonderer Sommerabend in geselliger Atmosphäre genossen werden soll“, betont Fischer.

Termine

Lange Nacht des Boulderns: 8. Mai (Essen auf Spendenbasis, kein offener Grill), ab 19 Uhr; 12. Juni, 10. Juli, 7. August, 25. September ab 19 Uhr, im Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Straße 19, 67435 Neustadt.



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