„Wirklich alle sind willkommen“ heißt es bei den inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttagen, die die Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf am Samstag und Sonntag, 24., von 14 bis 20 Uhr, und 25. Juni, von 10 bis 16 Uhr, auf dem vereinseigenen Gelände im Sportpark Lilienthal in der Conrad-Freytag-Straße 19 veranstaltet. Das Spielfest ist inklusiv, also eine offene Veranstaltung für alle Menschen, ob jung, alt, queer, mit Beeinträchtigung oder mit Migrationshintergrund. „In einer Gesellschaft, in der Inklusion leider noch immer nicht selbstverständlich ist, freut sich die TuS Lachen Speyerdorf 1910 ein so buntes Fest für die ganze Familie anbieten zu können“, teilt die seit 2019 bestehende Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage mit. Es gibt Angebote wie Bubble Soccer, AirTrack und eine Hüpfburg. Die Abteilungen des Vereins werden sich mit unterschiedlichsten Mitmachaktionen vorstellen, aber auch andere Organisationen wie das Jugendamt Neustadt, das JRK und der ADAC Pfalz sind mit dabei. Zudem präsentieren sich Vereine aus der Umgebung mit Mitmachangeboten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Bühnenprogramm mit Musikauftritten und Tanzvorführungen. Außerdem eröffnen die Inklusiven Abenteuer und Erlebnissporttage die neue Outdoor Boulderwand, die von Aktion Mensch finanziert wird. Nähere Informationen im Netz unter tus1910. de.