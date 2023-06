Die Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage der TuS Lachen-Speyerdorf organisieren auf dem vereinseigenen Gelände am 24. und 25. Juni zwei Tage voller Spiel und Spaß für Jung und Alt. Für das inklusive Spielfest sucht der Verein noch Helfer.

Es gibt Bubble Soccer, Airtrack, Trampolin oder eine Hüpfburg. Die Abteilungen der TuS Lachen-Speyerdorf werden sich mit Mitmachaktionen vorstellen, informiert der Verein. Auch Organisationen wie das Jugendamt, das Jugend-Rotkreuz und die Lebenshilfe Neustadt seien dabei. Zudem präsentierten sich Vereine aus der Umgebung auf dem Fest „mit tollen Angebote“, informiert die TuS. Für das leibliche Wohl werde gesorgt. Abgerundet werde das Spielfest mit Musikauftritten und Tanzvorführungen. Damit das gelingen könne, würden noch Helfer gesucht, so die TuS. So gehe es um Unterstützung an Getränke- und Essensausgabe sowie bei der Einlasskontrolle. Eine Helferschicht umfasse rund 4,5 Stunden.

Kontakt