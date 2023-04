Ein neues Angebot auf dem Sportgerät Airtrack bietet die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage (IAE) der TuS Lachen-Speyerdorf am Samstag, 6. Mai, in der Multifunktionshalle im Sportpark Lilienthal an.

Getrennt nach Spielen und Turnen sind drei Termine unter dem Motto „Fühl dich federleicht“ angesetzt. Die IAE-Steuerungsgruppe hat damit auf einen im Feedback der jüngsten Projekte mehrfach geäußerten Wunsch reagiert: So gibt es am 6. Mai am frühen Nachmittag, von 13 bis 15.30 Uhr, auf der mit Luft gefüllten Matte eigens ein Angebot für speziell am Turnen interessierte Teilnehmer im Alter von sechs bis 27 Jahren. Unter Anleitung können sie dabei auf dem Airtrack altersgerechte Übungen lernen, die auf einem normalen Bodenläufer nicht möglich wären.

Auch Neulinge und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen, die noch nie mit der für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeigneten Matte in Kontakt gekommen sind, können den Airtrack sofort nutzen. Sie sind vor allem am Vor- und Nachmittag zu den Spielzeiten willkommen. Von 10 bis 12.30 Uhr sind zunächst Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren aktiv und geraten spielerisch in Bewegung. Von 15.45 bis 18.15 Uhr ist die Matte für Teilnehmer im Alter von zehn bis 15 Jahren freigegeben.

Kontakt

Eine Anmeldung für den 6. Mai ist nötig unter https://shorturl.at/hjuy7