Die TuS Lachen-Speyerdorf will Jugendliche startklar für Vereinsarbeit machen. Sie trainiert Jungen und Mädchen ab 14 Jahren dafür, Gruppenstunden zu leiten.

Die Abteilung „Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage“ (IAE) der TuS Lachen-Speyerdorf biete eine „einzigartige Ausbildungsinitiative“ für Jugendliche ab 14 Jahren an, informiert Mia Hemmer aus der IAE- Projektsteuerung. Dieses Programm richte sich an junge Menschen, die Interesse daran hätten, eigene Gruppenstunden zu leiten und sich in Vereinen zu engagieren.

Die Teilnahme an der Ausbildung erfolgt gegen ein Pfand von 180 Euro. „Das wird bei vollständiger Anwesenheit an allen Wochenenden zurückerstattet“, betont Hemmer. Die Ausbildung sei in acht große Blöcke gegliedert: Gruppenpädagogik, interkulturelle Kompetenz, Lebenssituation von Kindern, Sozialpädagogik, Leitungskompetenz sowie Rechts- und Versicherungsfragen, Projektfinanzierung und Projektmanagement. Die Inhalte würden nicht nur theoretisch im Vortrag vermittelt, sondern lebten vor allem von der Interaktion untereinander und einem eigenen Abschlussprojekt. „Dabei kommen der Spaß und die Gemeinschaft nicht zu kurz“, verspricht Hemmer. „Abends gibt es gemeinsame Grillabende am Lagerfeuer, die den Teamgeist stärken und für eine entspannte Atmosphäre sorgen.“

Pfand wird unter Bedingungen zurückerstattet

Ziel der TuS Lachen-Speyerdorf sei es, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen im Bereich der Gruppenleitung und Vereinsarbeit zu sammeln. Hemmer: „Dabei legen wir großen Wert darauf, dass das Angebot nicht nur zukünftigen Engagements bei uns dient, sondern auch für andere Vereine und Organisationen nützlich ist.“

Nur um sicherzustellen, dass die Ausbildungsplätze nicht unnötig blockiert würden und tatsächlich engagierte Jugendliche an der Ausbildung teilnähmen, erhebe der Verein den Pfand von 180 Euro. Das werde vollständig zurückerstattet, „wenn die Teilnehmer an allen Wochenenden anwesend sind“. So könne die TuS gewährleisten, dass die Jugendlichen das Angebot ernst nähmen.

Ausbildungstermine: 5. und 6. Oktober ganztägig mit Übernachtung; 8. November ab 17 Uhr mit Übernachtung; 9. und 10. November ganztägig mit Übernachtung; 7. Dezember ganztägig; 10. Januar ab 17 Uhr mit Übernachtung; 11. und 12. Januarganztägig mit Übernachtung; 15. und 16. Februar ganztägig mit Übernachtung; 19. Aprilganztägig.

Kontakt

Anmeldung im Internet unter www.abenteuer.tus1910.de;

TuS Lachen-Speyerdorf, E-Mail abenteuer@tus1910.de, Telefon 06327 5068951.