Die TuS Lachen-Speyerdorf bietet Kindern und Jugendlichen an, an ihren Kletterwänden zu bouldern. Dem Verein geht es in regelmäßigen Trainingsangeboten sowie im offenen Bouldertreff nicht alleine um Sport und Bewegung.

Die seit 2023 bestehende Bouldergruppe der TuS Lachen-Speyerdorf für Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren hat sich schnell zu einem Treffpunkt für junge Kletternde entwickelt, informiert der Verein. Mit einem starken Fokus auf Klettertechnik und der Förderung persönlicher Entwicklung habe die Gruppe in kurzer Zeit eine kleine Gemeinschaft aufgebaut, freut sich Marisa Fischer vom Projekt Bouldern.

Jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr außerhalb der Schulferien kommen Jugendliche zusammen, um ihre Kletterfähigkeiten zu verbessern und neue Herausforderungen zu meistern. „Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, die Bouldergruppe bietet eine unterstützende Umgebung, um gemeinsam zu wachsen und die Leidenschaft für das Bouldern zu teilen. Unsere Bouldergruppe ist mehr als nur ein Ort zum Klettern.“ Es sei eine Gemeinschaft, die junge Menschen ermutige, ihre Komfortzone zu verlassen, Ziele zu setzen und gemeinsam Erfolge zu feiern“, sagt Annalisa Walsch, Leiterin der Bouldergruppe.

Selbstvertrauen tanken

Seit ihrer Gründung hat die Bouldergruppe Jugendlichen die Möglichkeit geboten, ihre Fähigkeiten zu verbessern, neue Freundschaften zu knüpfen und Selbstvertrauen aufzubauen. Mit regelmäßigen Trainingseinheiten und dem Erkunden neuer Routen würden nicht nur körperliche Fähigkeiten gestärkt, sondern auch wichtige soziale und mentale Kompetenzen gefördert, so die TuS Lachen-Speyerdorf.

Im Winter bouldern die Jugendlichen an der eigen gebauten Wand in der Halle und im Sommer an der Außenwand auf dem TuS-Gelände, die mit einer Fläche von 150 Quadratmetern, 360-Grad-Traverse und positiver bis negativer Neigung den Kletterern verschiedene Möglichkeiten bereithält.

Aber nicht nur in der Gruppenstunde haben die Jugendlichen die Chance zu bouldern, sondern auch im offenen Bouldertreff. Diesen können Interessierte laut TuS dreimal die Woche kostenlos und auch ohne Vereinsmitgliedschaft besuchen. Finanziert wird dieses Projekt sowie der Bau der Boulderwand und die regelmäßigen Trainingsstunden über eine Förderung der Aktion Mensch, teilt der Verein mit.

Information

Regelmäßiges Bouldern, Angebot für Vereinsmitglieder (nicht in den Ferien) jeden Dienstag 16 bis 17.30 Uhr, für Acht- bis Zwölfjährige; Fokus: Klettertechnik;

jeden Mittwoch, 15.30 bis 17 Uhr, Sechs- bis Achtjährige; jeden Mittwoch, 17 bis 18.30 Uhr, 13- bis 15-Jährige;

jeden Freitag, 15.30 bis 17 Uhr, Acht- bis Zwölfjährige; Fokus: Kletterspiele;

Offener Bouldertreff, Klettern auf Absprunghöhe, mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr, freitags, 17 bis 20 Uhr; sonntags von 17 bis 20 Uhr;

Veranstaltungsort: Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Straße 19, 67435 Neustadt.

Formulare zu Haftungsausschluss & Einverständniserklärung für Minderjährige sind unter

https://tus1910.de/iae/#bouldern herunterzuladen.