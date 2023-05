Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sponsoren und die Aktion Mensch machen es möglich: Die TuS Lachen-Speyerdorf bietet auf AirTracks, das sind große Luftmatten, Bewegung für Menschen mit Beeinträchtigung an. Für das große Glück fehlt aber noch ein kleines Detail.

Sie hüpfen, sie springen, sie haben Spaß. Die Freude an der Bewegung in der frischen Luft ist in diesen Tagen den Teilnehmern an der inklusiven AirTrack-Turnstunde auf dem