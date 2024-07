Neubeginn bei der Fußball-Abteilung des 1906 gegründeten TuS Forst: Es gibt wieder eine eigene Mannschaft, nachdem die Spielgemeinschaft mit Ruppertsberg 2023 aufgelöst wurde.

Bis 2015 hatte der TuS Forst noch eine eigenständige Fußballmannschaft. Dann kam die Zäsur. Nach einem Jahr völliger Pause erfolgt jetzt der Neustart. Nach Angaben des seit 2021 amtierenden TuS-Vorsitzenden Patrick Räch (32) findet das erste Spiel am Mittwoch, 24. Juli, statt. Es handelt sich um eine Pokalbegegnung mit Königsbach. Das erste Punktspiel ist für Freitag, 2. August, gegen Deidesheim terminiert.

Ob beide Partien tatsächlich auf dem Forster Rasenplatz, der auch von der Niederkircher Fußball-Jugend genutzt wird, stattfinden, ist momentan noch unklar. Hauptgründe sind, dass die Trabergerhalle mit ihren Sanitäranlagen nicht zur Verfügung steht, und dass am ersten August-Wochenende traditionsgemäß die Forster Kerwe beginnt: Im Gutshof Murjahn findet am Abend des 2. August die Weinprobe „Lagenkostbar goes Kerwe“ statt.

Aktuell rund 280 Mitglieder

Der TuS Forst hat aktuell rund 280 Mitglieder, informierte Räch am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung. Guten Anklang findet zum Beispiel an Montagabenden unter der Leitung von Peter Mosbacher die Männergymnastik mit anschließendem Fußball-Tennis. Für das erste Trikot-Set der Fußballer habe man bereits einen Sponsor gefunden, man sei jedoch stark an weiteren Sponsoren interessiert, so Räch, der von Beruf Winzer ist, am Wochenende auf Nachfrage. Nicht nur ein zweites Trikot-Set sei nötig, sondern auch finanzielle Unterstützung allgemein, weil „alle größeren Baustellen“ momentan aufgeschoben würden. Gemeint sind damit zum Beispiel die Rasenmähmaschine und die Pumpe zur Berieselung des Spielfelds. Die Vereinsfinanzen seien „nicht so üppig, um dies zu bewältigen“, so Räch.

Die Einnahmen des Vereins ergeben sich neben den Mitgliedsbeiträgen aus der Verpachtung der Gaststätte gegenüber der Trabergerhalle. Eine humorige Idee für einen Trikot-Aufdruck gibt es schon: „FORST VORNE“ mit dem V in Traubenform.