Nach zweijähriger „Corona-Zwangspause“ bieten fünf Tennisvereine wieder die „Neustadt-Open“ für Altersklassenspieler an. Zwei Aufgaben sind vor dem ersten Aufschlag zu meistern.

Organisator Jürgen Gassert (Rot-Weiß Neustadt) hat mit dem TC Grün-Weiß, dem Postsportverein, dem TC Diedesfeld sowie dem TGH Neustadt-Königsbach vier weitere Clubs im Boot. Die Damen 40/50/60 sowie die Herren 40/50/60/65/70 spielen bei den 9. Neustadt Open vom 2. bis 6. Juni um Spaß, Punkte und den Turniersieg. Bislang verzeichnet er bereits 58 Teilnehmer. Doch die Resonanz aus den Neustadter Vereinen ist noch dürftig. Gassert bedauert: „Allerdings sind die meisten Spieler von außerhalb, wir wollen jetzt noch bei den Neustadtern tüchtig die Werbetrommel rühren.“ 2019, dem letzten Turnier „vor Corona“ verzeichnete er 88 Teilnehmer.

Das zweite Problem, das Gassert allerdings bewältigte, war, einen freien Termin zu finden. Denn innerhalb eines Radius von 25 Kilometer darf zeitgleich kein weiteres Turnier dieser Art ausgeschrieben sein. Letztlich blieb daher für Gassert nur das lange Pfingstwochenende übrig. „Wir müssen mal sehen, wie viele Meldungen noch kommen. In diesem Jahr gibt es keine Pfingstferien in Rheinland-Pfalz, das ist eigentlich positiv.“ Er liebäugelt sogar damit, das Turnier fest als „Pfingst-Turnier“ zu etablieren, um der mühsamen Terminfindung ein Ende zu setzen. Hier könnte sich dann nur der Wechsel zwischen Pfingstferien und Winterferien in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr negativ auswirken. Dann wären nämlich auch in Neustadt und dem weiteren Einzugsgebiet Pfingstferien angesetzt.

Wie spielhungrig die Altersklassenspieler nach den zwei mageren Corona-Jahren sind, vermag Gassert noch nicht einzuschätzen. „Einige hatten schon bei den Pfalzmeisterschaften nachgefragt, ob wir dieses Jahr die Open organisieren. Aber Pfingsten ist trotz oder eben wegen der Feiertage auch ein bisschen ein problematischer Termin“, betont Gassert.

Info

Meldungen unter mybigpoint.de, Meldeschluss ist der 30. Mai. Die Meldegebühr beträgt 25 Euro plus 5 Euro DTB-Teilnehmerentgeld. Ansprechpartner sind Jürgen Gassert (Rot-Weiß), Frank Staab (Grün-Weiß), Charly Schröer (Postsportverein), Moritz Rumsauer (TC Diedesfeld) und Rainer Hauck (TGH Königsbach).