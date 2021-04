Die Kriminalpolizei Neustadt kann einen technischen Defekt als Ursache des Feuers in der Turnhalle der Schöntalschule in der Nacht auf Samstag ausschließen. Das sagte Kriposprecher Stefan Molter gegenüber der RHEINPFALZ am Dienstag. Der Besuch des Brandgutachters am Nachmittag habe ergeben: „Es gab keinerlei Kabel in der Nähe des Ortes in der Halle, wo das Feuer ausgebrochen ist.“ Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es sich um Brandstiftung handeln muss. Am Mittwoch werde ein Polizeihund aus Koblenz eingesetzt, unter anderem um herauszufinden, ob ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Den Schaden schätzt die Kripo auf mindestens 250.000 Euro. Muss das Dach ausgetauscht werden, seien die Kosten noch höher, so der Kriposprecher.