Ein Polizeihund aus Koblenz sollte am Mittwoch eigentlich die ausgebrannte Turnhalle der Schöntalschule auf weitere Hinweise untersuchen, nachdem ein Brandgutachter und eine Brandsachverständige der Neustadter Kriminalpolizei einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer in der Nacht auf Samstag ausgeschlossen hatten. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Doch der Spürhund sei kurzfristig zu einem anderen Fall abgezogen worden, teilte Kripo-Sprecher Stefan Molter auf Anfrage mit. Nun soll er am Donnerstagvormittag ans Werk gehen.