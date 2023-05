Die jungen Turnerinnen der TSG Haßloch waren bei den Pfalzmeisterschaften des Pfälzer Turnerbundes in Otterberg wieder mehrfach auf dem Podest vertreten.

In der höchsten Wettkampfklasse der Leistungsklasse 1 holte sich Leonie Herzog mit 54,05 den Pfalztitel und startet am 3. Juni beim Deutschland-Cup in Hösbach. Sie überzeugte am Sprung mit einem gebückten Tsukahara und erzielte 13,55 Punkte. Für Ihre Barrenübung mit freier Felge und dem schwierigen Abgang Unterschwung, gefolgt von einem Salto vorwärts erhielt sie 12,70 Punkte. Nur am Balken und Boden teilte sich Leonie die Punkte mit der späteren Zweitplatzierten Chiara Westrich.

Auch für die drei Nachwuchsturnerinnen der TSG Haßloch, Elisa Schlegel, Elisa Baumgärtner und Liana Müller im Spitzensport der Altersklasse 11, stand das Ziel Qualifikation für den Kader-Turn-Cup des Deutschen Turnerbundes an erster Stelle. Elisa Schlegel überzeugte mit 69,45 Punkten und erturnte sich den Pfalztitel und die Qualifikation für den Kader-Turn-Cup vor ihrer Vereinskameradin Elisa Baumgärtner (59,525). Liana Müller hatte keinen guten Start erwischt. Beim sehr schwierigen Pflichtsprung Yurtschenko, einer Radwende auf das Sprungbrett gefolgt von einem Flick-Flack stimmte leider der Anlauf nicht. Die Pflichtübungen der AK 11 sind in allen Bereichen sehr anspruchsvoll: Handstände, Riesenfelgen am Barren, Salti-Überschläge und große Sprünge auf dem Balken, dazu Schraubenbewegungen und Saltifolgen am Boden.

Vordere Plätze

Marie Postel wurde in der Altersklasse 9 für Ihre Leistungen mit der Bronzemedaille belohnt. Marie hat sich mit der Punktzahl 54,98 Punkten für den Turn-Talentschul-Pokal in Dillingen empfohlen. Ihre Vereinskameradinnen Emilia Sohler, Frieda Baßler und Clara Töbich belegten die Plätze vier bis sechs.

In der Altersklasse 10 stellten sich nur vier Turnerinnen dem schwierigen Programm des Deutschen Turner Bundes. Hinter Laila Jörger vom TV Neuburg belegten die TSG-Turnerinnen Paula Schönig, Marielle Korbmacher und Duygu Aydin die Ränge zwei bis vier.

Noch mehr im Landesfinale

In der Altersklasse 8 stellten sich Luisa Wirschke, Malea Kaufmann und Emma Fischer den Kampfrichterinnen. Es war der erste spannende Wettkampf für das Trio im Wettkampfbereich Spitzensport AK 8. Wirschke und Kaufmann vertreten die TSG Haßloch demnächst bei den Landesfinals in Koblenz.

In den Nachwuchsriegen der TSG Haßloch gibt es viele Talente, die sich in der Altersklasse 7 oder in dem Programm „Leistung mit Respekt“ gezeigt haben: Isabelle Aiguier (Rang zwei), Mila Kästel (Rang fünf), Milana Nedilko (Rang zwei beim Jahrgang 2015) und Carla Kästel (Rang drei im Jahrgang 2014).

Im Breitensport der Leistungsklasse 2 erturnte Ida Vos den zweiten Platz (50,15), der die Teilnahme an den Landeseinzelmeisterschaften bedeutet. Jule Postel wurde Vierte, Finja Klein Fünfte.