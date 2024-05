Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gabriel Eichhorn hat seine erste Turn-Europameisterschaft hinter sich. Für die deutsche Riege wird Rimini nicht in guter Erinnerung bleiben. Wie bewertet der 18-jährige Einzelstarter aus Niederkirchen sein Abschneiden?

Einmal konnte Gabriel Eichhorn während der Turn-EM in Rimini so richtig strahlen: nach seiner Reckübung. Da hatte der Jüngste im deutschen Team als Einzelturner gezeigt, was für ein Potenzial