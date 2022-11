Zwei Haßlocher Turnerinnen gehörten zum Pfälzer Team beim Wettkampf um den Bundespokal. Eine von ihnen war jüngste Teilnehmerin insgesamt.

Im Wettkampf um den Bundespokal der Ländermannschaften des Deutschen Turner-Bundes in Mülheim an der Ruhr trafen sich elf von 20 Verbandsmannschaften, um ihren Bundessieger im Kürprogramm der Leistungsklasse 1 zu ermitteln. Die Turnerinnen des Pfälzer Turnerbundes traten mit zwei Haßlocherinnen an. Noelle Graner und Anouk Wessa (beide TV Dürkheim), Lotta Dörr (TV Schwegenheim), Ida Vos sowie Emma Schönig (beide TSG Haßloch) traten gemeinsam für den Pfälzer Turnerbund in der Altersklasse zwölf bis 15 Jahre an, informiert das Haßlocher Trainerteam Gisela und Gerhard Liedy, das die Mannschaft begleitete. Am Stufenbarren siegten die Turnerinnen mit 46,35 Punkten. Nolle Graner holte hier mit 12,8 Punkten die höchste Wertung des Tages. Die Haßlocherin Emma Schönig zeigte zum ersten Mal den neu erlernten Hochflieger vom unteren zum oberen Barrenholm und erhielt von den Kampfrichtern für ihre Übung 10,8 Punkte.

Am Schwebebalken gab es „leider zu viele Absteiger“, klagte Gisela Liedy. Auch hier sei die Bad Dürkheimerin Graner, die als Einzige ohne Sturz geblieben sei, die Stärkste des Teams, gefolgt von Ida Vos, die den Balken einmal habe verlassen müssen. Am Boden haben die Pfälzerinnen laut Gisela Liedy wieder ihre Stärke gezeigt und sich mit 51,9 Zählern auf den vierten Platz gebracht. Anouk Wessa zeigte mit 13,7 Punkten die beste Übung im Team. Auch für Ida Vos lief es am Boden gut – sie wurde mit 12,95 Punkten belohnt.

Am Sprung turnte Emma Schönig, die jüngste Teilnehmerin des gesamten Wettkampfs, ihre höchste Wertung. Sie erhielt 11,6 Punkten für ihren Handstützüberschlag mit halber Drehung in der ersten und zweiten Flugphase. Am Ende des Wettkampfs hatten die Pfälzerinnen 188,70 Punkte gesammelt und belegten Platz acht unter elf Teams.