„Die Gesamtpunktzahl 170,00:141,45 zeigt die Überlegenheit der Haßlocher Turnerinnen“, sagt Gerhard Liedy, Trainer der TSG Haßloch. Es war der erste Wettkampf der gastgebenden TSG-Riege gegen den TV Wörth in der Pfalzliga. Schon am Samstag steht ein weiterer Wettkampf in Haßloch an.

Für die Mädchen aus Haßloch habe dieser Wettkampf als Test auf dem Weg zu den großen nationalen Meisterschaften im Juni gegolten, ergänzt Liedy. Am Sprung setzte Alessia Heuser mit ihrem Handstützüberschlag, gefolgt von einem Salto vorwärts ein Zeichen, „was für Spitzenturnerinnen einen hohen Wert bedeutet und die Zuschauer begeistert“, hebt der TSG-Coach hervor. Das Geräteergebnis mit 41,40:36,10 Punkten zeigt laut Liedy die Klasse der Haßlocherinnen, die nach Heuser alle mit ihrem Tsukahara gebückt, Rondat (Radwende) auf dem Sprungtisch mit nachfolgendem Salto rückwärts gebückt bestachen.

Noch deutlicher verlief der Wettkampf am Barren: Konnten die Gastgeberinnen mit Handständen, Riesenfelgen, Doppelsalti und hohen Salti bei ihren Abgängen glänzen, mussten die Mädchen aus Wörth einige Verbindungsfehler in Kauf nehmen, informiert Gerhard Liedy. 41,65:30,95 Punkte zeigte das Geräteergebnis.

Übungen angepasst

Das Zittergerät Schwebebalken fordert mit der Bewertung des neuen Code de Pointage, der internationalen Wertungsvorschriften im Kunstturnen, nicht nur Akrobatik, Sprünge und Drehungen, sondern auch mehr Ästhetik in der Ausdruckskraft und Körperbeherrschung. Liedy: „Mit dieser sehr trainingsintensiven Linie haben die Haßlocherinnen ihre Übungen angepasst und wurden mit hohen Wertungen belohnt.“ Talena Kanther mit 15,30, Nisa Herrmann mit 14,00 und Leonie Herzog mit 13,05 Zählern.

Die gleichen Anforderungen werden bei den Bodenübungen gestellt. Am besten setzte Alessia Heuser dies um und zeigte mit einem Strecksalto und Doppelschraube die erforderliche Schwierigkeit. Haßloch erhielt 44,60:42,05 Punkte. Damit gewann die TSG nicht nur die Tabellenpunkte mit 2:0, sondern auch alle vier Gerätewertungen mit 8:0.

Kanther vor Herzog

Beste Einzelturnerin war Talena Kanther mit 58,75 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Leonie Herzog (54,95). Die sehr junge Liana Müller durfte im Kreise der Großen ihre Pflichtübungen der Altersklasse 10 zeigen. Weiter turnten Kim Laubscher und Nisa Herrmann.

„Dies war ein gelungener Grundstein für die Pfalzmeisterschaften am 21. Mai in Ramstein, die deutschen Jugendmeisterschaften im Juni in Reilingen und den Start in die höhere Regionalliga in Hamburg Anfang Juli“, hat der TSG-Trainer die gesamte Saison im Blick. Bereits am Samstag ab 14 Uhr startet die junge Mannschaft der TSG Haßloch, Leistungsklasse III, in der Landesliga zu ihrem ersten Wettkampf gegen die TSG Grünstadt ebenfalls im TSG-Sportzentrum.