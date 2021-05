Turntraining online für Kinder im Wohnzimmer oder in der Küche? Geht das? Ja, sagt Stefanie Mense, Trainerin der TSG Haßloch. Jedoch gibt es ein paar Einschränkungen. Den Schwebebalken müssen sich alle basteln.

Zwölf Mädchen beteiligen sich diesmal am Onlineturntraining mit Stefanie Mense. „Ey, wir sind ja richtig viele“, freut sich die Trainerin der TSG Haßloch beim Blick auf ihren Computerbildschirm. Normalerweise würden die Kinder der ersten und zweiten Schulklasse sowie die der dritten und vierten Klasse in zwei Turngruppen in der Halle betreut, erzählt Mense. Vor Corona seien es insgesamt 30 bis 40 Mädchen gewesen. Dass es nun online deutlich weniger sind, versteht sie: „Gerade im Turnen ist es schwer übers Internet.“ Sie meint damit, dass bei den Kleinen daheim natürlich keine Schwebebalken oder Recke, also keine Turngeräte zur Verfügung stehen.

Doch wissen sich die Trainerin und der Nachwuchs zu helfen. „Wir haben auch schon kleine Hocker genommen zum Hoch- und Runterspringen“, erzählt Mense von alternativen Turngeräten, die es in fast jedem Haushalt gibt. „Oder wir haben Krepp auf den Boden geklebt, um wie auf dem Schwebebalken zu üben“, verrät sie.

Ohne Hilfsmittel

„Brauchen wir was?“, will Helena wissen. Doch diesmal benötigen die kleinen Turnerinnen keine Hilfsmittel aus dem Haushalt. Bevor es losgeht, gibt’s noch einen Soundcheck, denn Steffi Mense lässt Musik zum Aufwärmprogramm laufen. „Könnt ihr die Musik hören?“, fragt sie in die Runde. Überall gehen die Daumen hoch. „Und wenn ihr mich mal nicht hört, macht einfach, was ich mache. Ich bin euer Spiegel“, sagt sie noch und legt dann los: immer zwei Schritte nach links und nach rechts, in die Knie gehen und die Arme zur Seite hochführen. Den Hampelmann sollen alle langsam machen. Bald werden die kleinen Mädchen ganz lang: „Bauch einziehen“, ordnet Mense an und streckt ihre Arme nach oben. „Äpfel pflücken.“ Als nächstes gehen die Turnerinnen in die Tischposition über. Mit gegrätschten Beinen beugen sie den Oberkörper so weit vor, dass er parallel zum Boden ist. Die Arme nehmen sie zunächst auf Schulterhöhe zur Seite, dann gehen die Hände auf den Boden. Die Mädels sollen eine Brücke bauen, laufen mit ihren Händen von den Füßen weg nach vorne, bis sie in der Liegestütze sind, ehe es wieder zurückgeht. Aus dem Stand auf Zehenspitzen heben sie im Wechsel rechtes und linkes Bein gestreckt an. „Ihr Lieben, was war denn beim Anspreizen mit den Füßen los?“, will Mense wissen, die immer wieder auf ihren Bildschirm schaut, ob alle die Bewegungen richtig ausführen. „Sind wir beim Karate?“, fragt sie munter. „Ich will schöne Füße sehen – die Zehen nach außen.“

Schöne Füße

Alle Übungen werden wiederholt. Auf die schönen Füße kommt es auch bei der nächsten Aufgabe an. „Bevor wir dehnen, machen wir noch ein bisschen Kraft“, kündigt die Trainerin an. „Erinnert ihr euch noch an die Raupe?“ Aus dem Stand bringen die Mädchen die Hände auf den Boden, direkt vor die Füße. „Versucht, die Knie schön lang zu lassen“, spornt Stefanie Mense sie an. Nun laufen die Hände von den Füßen weg – der Körper ist gestreckt in Liegestützposition. Jetzt laufen die Füße den Händen hinterher. Der Körper ist gekrümmt. Zum Abschluss folgt ein Strecksprung. Auch hier entgehen Mense nicht die Fehler: „Bei den meisten sieht der Strecksprung aus wie ein komischer Hüpfer.“ Sie weiß Rat: „Versucht, in der Luft eure Füße zu strecken – ihr seid komplett angespannt.“

Rolle rückwärts

Es wird auch richtig geturnt. Zum Beispiel mit einer Rolle rückwärts. „Aus dem Sitzen. Knie an die Brust, ein schönes Päckchen. Rollt zurück und wieder vor“, ruft Mense und macht erneut vor, wie’s geht. „Bei denen das gut klappt: Nehmt die Hände neben die Ohren, zurückrollen, Hände aufstützen und wieder nach vorne in die Hocke.“ Der Trick hierbei sei: „Die Hände sind keine Dekoration, sondern setzt sie auf und drückt euch weg.“ Und die, die zu Hause Platz haben, dürfen nun die Rolle in die Grätsche turnen. „Ich will aber nicht, dass ihr euch weh tut oder die Möbel von der Wand haut“, warnt Mense ihre emsigen Schützlinge. Und applaudiert ihnen: „Das hat bei fast allen richtig gut geklappt.“ Dass ein Handstand auch im Wohnzimmer möglich ist, beweisen die Grundschülerinnen. Hier kann Mense nicht wie in der Halle herumgehen und einer nach der anderen Hilfestellung geben. Hilfe gibt’s auf jeden Fall aber verbal: „Jeder macht nur das, bei dem er sich sicher fühlt.“ Mense zeigt drei Handstandvarianten. Eines haben aber alle gemeinsam: „Ihr beginnt immer mit den Armen oben über dem Kopf und mit Anspreizen.“ Erneut müssen die Fußspitzen gespannt sein. „Ihr braucht alle noch mehr Spannung – Hannah, streck’ mal deine Knie.“

Auch zum Abschluss beim Dehnen waret auf alle noch eine Herausforderung. „Wollen wir mal den Spagat probieren?“, fragt Stefanie Mense nämlich. Und verbessert sich gleich: „Nicht ich, nur ihr. Wenn ich das probiere, komme ich nicht mehr hoch. Dann brauche ich einen Kran.“ Die Mädchen und ein kleiner Bub grinsen. Inzwischen hat sich Marisols kleiner Bruder dem Training angeschlossen.

Die Kinder fit halten

„Mir geht es darum, den Kindern was anzubieten, sie zu unterstützen, dass sie fit bleiben“, erklärt Stefanie Mense ihre Motivation. „Ich will ihnen zeigen: Hallo, wir sind noch da und denken an euch.“ Zwischendurch durfte die Turngruppe sogar einmal draußen trainieren. „Da waren sofort pro Gruppe zehn Kinder da“, sagt Mense begeistert. Sie ist nun froh, dass sie seit der Christi-Himmelfahrt-Woche den Parkplatz vor dem TSG-Sportzentrum offiziell fürs Training draußen nutzen darf.

Stefanie Mense ist seit 30 Jahren Übungsleiterin und Trainerin. Und profitierte im Onlinetraining von ihren Erfahrungen, musste nicht alles vormachen: „Ich bin’s gewohnt, Bewegungsanweisungen zu geben - die Leute sollen ja nicht immer in die Kamera gucken.“ Bis zu den Osterferien hat die Haßlocherin die Übungsstunde noch von zu Hause aus dem Keller gesendet. Zuletzt hat sie das Training aus der TSG-Turnhalle übertragen. Was für die Kleinen einen großen Nachteil mit sich bringt. Mense erklärt: „Zu Hause ist immer mal wieder meine Katze Filou durchs Bild gelaufen – da haben sich immer alle gefreut.“