Mit Janoah Müller und Camilla Eberle hat der Deutsche Turnerbund zwei Turnerinnen der TSG Haßloch in die beiden Nationalteams gegen Frankreich am Samstag in München berufen.

„Janoah startet in der Mannschaft der 14- und 15-Jährigen, Camilla im Team der Zwölf- und 13-Jährigen“, erzählt Gerhard Liedy, Trainer der TSG Haßloch. Beide Sportlerinnen haben sich in Frankfurt in einem Qualifikationswettkampf gestellt, der gleichzeitig zur Kadernominierung und zur Qualifikation für zwei internationale Wettkämpfe diente. Hier verbuchte Janoah Müller ihren bisher größten Erfolg mit dem Sieg im Mehrkampf mit 49,80 Punkten. Darüber hinaus siegte sie mit 12,75 Punkten am Schwebebalken und erturnte sich Silber am Sprung mit 13,30 Punkten.

Als zweite TSG-Vertreterin belegte die ein Jahr jüngere Camilla Eberle mit 45,15 Punkten laut Liedy „einen guten“ 14. Platz. Ihre besten Leistungen zeigte sie am Schwebebalken mit 11,75 Punkten und am Sprung mit 12,20 Zählern.

Außerdem ist Janoah Müller für das internationale Turnier „Flander International Team Challenche“ am 26. und 27. Juni in Ghent in Belgien nominiert worden. „Es sind die ersten internationalen Einsätze der beiden“, erzählt Gerhard Liedy.