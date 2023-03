Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Janoah Müller ist in einer super Form“, schwärmt Gerhard Liedy, Trainer der TSG Haßloch, von der 13-jährigen Turnerin, deren Heimatverein die TSG ist. Müller tritt zudem für die TG Mannheim in der Bundesliga an. „Wenn man weiterkommen will, muss man sich einen Bundesliga-Verein suchen“, weiß Liedy. Im zweiten Wettkampf in der Kunstturn-Bundesliga der Frauen in Mannheim hat sich Müller jüngst mit neuen, mit schwierigeren Übungen in guter Form gezeigt.

Doch trotz der guten Form: Die Jugend-Europameisterschaften 2020, die zunächst von Baku in die Türkei verlegt worden sind, sind nun laut Liedy