Mit einer Goldmedaille und zweimal Silber kehrten die Nachwuchsturnerinnen der TSG Haßloch erfolgreich von den Meisterschaften des Spitzensports im Pfälzer Turnerbund aus Ramstein-Miesenbach zurück.

In der Altersklasse neun bis zehn Jahre erturnten sich Elisa Schlegel, Liana Müller, Elisa Baumgärtner, Marielle Korbmacher und Paula Schönig einen klaren Sieg mit 189,15 Punkten vor dem TV Neuburg (184,85). Beste Punktesammlerin war Elisa Schlegel (63,625), informiert TSG-Trainer Gerhard Liedy. Elisa Baumgärtner habe die erforderlichen Punkte für den offiziellen Kadertest des Deutschen Turner-Bundes (DTB) erfüllt. Beste Einzelturnerin an den Geräten waren Elisa Schlegel (17,075 Punkte am Sprung, am Boden 16,70). Liana Müller (17,20 Punkte am Schwebebalken) und Marielle Korbmacher (15,60 Punkte am Stufenbarren).

Die TSG-Mannschaft der Acht- bis Neunjährigen mit Marie Postel, Frieda Baßler, Carla Kästel, Clara Töbich, Duygu Aydin und Alisia Pappon stellte sich in der Auswahlgruppe der Jahrgänge 2011 bis 2014 den Kampfrichterinnen und belegte Rang zwei mit 166,40 Punkten hinter dem TV Wörth. Beste Punktesammlerin war die neunjährige Duygu Aydin (56,925). An den Einzelgeräten erturnten die höchste Punktzahl: Duygu Aydin (Sprung 15,775; Schwebebalken 14,50), Marie Postel (Barren 15,00), Alisia Pappon (Boden 15,00).

Silber für die TSG-Jüngsten

Die jüngsten Haßlocher aus den Jahrgängen 2015/2016 erhielten ebenfalls die Silbermedaille mit 151,00 Punkten. Liedy: „Für Malea Kaufmann, Isabelle Aiguier, Emma Fischer, Luisa Wirschke und Mila Kästel war dies die höchste Wettkampfebene, die erreicht werden kann in dieser Altersklasse.“ An den Geräten zeigten Emma Fischer am Sprung mit 12,90 Zählern, Malea Kaufmann am Barren (13,35) und Boden (13,40), Luisa Wirschke am Schwebebalken (12,00) ihre beste Leistung, so der TSG-Coach.

Für Elisa Schlegel, Elisa Baumgärtner, Liana Müller und Paula Schönig steht bereits der nächste große Höhepunkt am 22. Oktober an. Beim Deutschland-Pokal des DTB stellen sich in Schauenburg die besten Nachwuchsturnerinnen aus ganz Deutschland den strengen Augen der Kampfrichterinnen. Die Sechs- bis Neunjährigen bereiten sich auf die Kaderqualifikation Pfalz und Rheinland-Pfalz am 5. November in Erlenbach und Bodenheim vor.