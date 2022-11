Die neue Deidesheimer Turmschreiberin Katja Lange-Müller wird in den nächsten beiden Wochen zum ersten Mal in Deidesheim weilen. Die Schriftstellerin aus Berlin wird am 6. November anreisen. Die offizielle Amtseinführung ist für Freitag, 11. November, um 16 Uhr geplant. Nach der Vorstellung und der Laudatio, die ihr Vorgänger Andreas Maier übernehmen wird, wird Lange-Müller zu ihrem Turm gebracht, in dem sie auch wieder Sprechstunden für die interessierte Öffentlichkeit anbieten wird. Diese sind geplant für Dienstag, 15. November, sowie Donnerstag, 17. November, jeweils von 15–17 Uhr. Während ihres Aufenthalts soll die Turmschreiberin auch Land und Leute kennenlernen. Daher sind neben einer Stadtführung auch Besuche in der Umgebung vorgesehen. Lange-Müller wird natürlich auch aus ihren Werken lesen und sie literaturinteressierten Menschen vorstellen. Auch ein Besuch beim Deutsch-Leistungskurs der IGS Deidesheim-Wachenheim ist vorgesehen. Dieser wird aber wahrscheinlich erst beim zweiten Aufenthalt der Literatin im nächsten Jahr stattfinden.