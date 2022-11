Während der Samstagsmarktausstellung am 3. Dezember sind der Chorraum und der Turmraum der Christuskirche Haßloch von 10 bis 12 Uhr für Interessierte geöffnet. Gezeigt wird dort eine Ausstellung mit Christusbildern aus aller Welt. Zuletzt hatte der Verein Haßlocher Turminitiative die Schau „Krippen aus aller Welt“ gezeigt. Auch das im Raum befindliche Kirchenfenster, gestaltet von dem Künstler Hermann Jürgens, der ebenfalls die acht Fenster der Stiftskirche in Landau entworfen hat, ist Teil der Ausstellung. „Es soll ebenfalls seine Würdigung erhalten“, teilt Vereinsmitglied Haro Schreiner mit. Die Haßlocher Turminitiative bietet Getränke an und erklärt Anwesenden vor Ort die Historie des gotischen Turmraums. Sie wirbt um Aufmerksamkeit und Spenden für dieses „gotische Juwel mitten in Haßloch“.

Info



Spendenkonto, IBAN DE50 5465 1240 0004 9049 00.