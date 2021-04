Das an dieser Stelle gestern angekündigte Konzert der Haßlocher Turm-Initiative mit Landesposaunenwart Christian Syperek und seinem Bläserquintett am Sonntag, 2. Mai, in der Christus-Kirche kann doch nicht stattfinden. Wie Syperek auf Nachfrage mitteilte, lasse die aktuelle Verordnungslage ein Konzert nicht zu. Dass die Turm-Initiative trotzdem davon ausgegangen war, das Konzert könne stattfinden, sei auf ein Missverständnis zurückzuführen.