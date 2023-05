Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit viel Kampf und wichtigen Siegen hatte sich der TTV Neustadt zum Ende der Saison noch den Abstiegsrelegationsplatz in der 1. Pfalzliga gesichert. Am Ende steigen die Neustadter aber in die 2. Pfalzliga Ost ab.

Denn der 1. TTC Pirmasens, der Vizemeister der 2. Pfalzliga West, überraschte in der Relegationsrunde alle. „Pirmasens ist verdient aufgestiegen“, sagte Neustadts Kapitän Sebastian Rapp, dessen