Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die zwei Aufsteiger TSG Neustadt und BBV Gorillas Haßloch spielen voraussichtlich auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga. Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Runde mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die Basketballsaison der Männer in der Bezirksliga Pfalz ist für die Aufsteiger TSG Neustadt und Gorillas Haßloch erstaunlich positiv verlaufen. Schließlich knabbern beide Vereine,