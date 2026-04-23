Drei Spiele bleiben: TSG Haßloch will die Liga nicht als Letzter verlassen. Cotrainer Gerald Schalter schwört ein.

Von Jochen Willner

Hassloch. Seit einer Woche ist es definitiv: Handball-Drittligist TSG Haßloch wird zum Saisonende in die Regionalliga absteigen. Das sei keinen Grund, jetzt die Zügel schleifen zu lassen. Dass das gegen die TSG Münster (Sonntag, 16 Uhr, TSG-Sportzentrum) nicht passieren wird, davon ist Cotrainer Gerald „Gerry“ Schalter überzeugt. Erst vor wenigen Tagen durfte Schalter auf seinen sportlichen Höhepunkt zurückblicken. Und diesen Moment genoss er sehr. Die Rede ist vom Aufstieg der TSG Friesenheim und jetzigen Eulen Ludwigshafen in die Zweite Bundesliga vor über 30 Jahren. Zu jenen Aufstiegshelden und zu denen Akteuren, die auch in der Bundesliga am Ball waren, zählt Gerald Schalter.

Der Cotrainer der „Bären“ genoss erst vor zwei Wochen das Wiedersehen mit seinen damaligen Kameraden in der Friedrich-Ebert-Halle. Der 55 Jahre alte Pädagoge, der seit 2002 an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mutterstadt in den Fächern Mathematik, Sport und Gesellschaftslehre unterrichtet, durfte in einer Autogrammstunde seinen Namenszug zum xten Mal auf das Mannschaftsfoto im ersten Bundesligajahr setzen. „Es war ein Moment, den man nicht vergisst“, sagt Schalter rückblickend. Nicht vergessen wird er jetzt der aus Hochdorf-Assenheim stammende Familienvater, der seit 30 Jahren in Mußbach lebt, den kommenden Abstieg mit der TSG Haßloch in die Regionalliga.

Der TSG treu geblieben

Seit drei Jahren ist er als Cotrainer bei in Haßloch und alljährlich erlebt er hautnah Abstiegskampf pur. Dabei hat er zuvor schon einen Tiefpunkt als Trainer der TSG Haßloch II erlebt – wegen der immer geringeren Spielerzahl „verbündete“ sich die Mannschaft mit dem TSV Iggelheim. Aber Schalter blieb der TSG treu, bei der er viele Jahre, nachdem er im TV Hochdorf, der HSG Haßloch-Hochdorf und der TSG Haßloch selbst aktiv gespielt hatte. Und das soll auch so bleiben. Das einstige Urgestein des TB Assenheim schaut ebenfalls auf eine lange Zeit in seinem Heimatverein zurück, wo er bis fast zu seinem 40. Geburtstag noch als Spieler, Spielertrainer und Trainer aktiv war.

Aber in Haßloch kommt er inzwischen auf eine außergewöhnliche Bilanz. In den drei Jahren als Cotrainer der „Bären“ erlebte er acht Cheftrainer. Das dürfte im deutschen Handball durchaus rekordverdächtig sein. Aber Schalter blickt nach vorne und setzt auf Kontinuität an der Seite von Cheftrainer Christian Job. „Wenn man so viele Personen erlebt hat, ist man mit den Aufgaben als Cotrainer inzwischen flexibel, denn jeder Cheftrainer hatte seine eigenen Vorstellungen in der Zusammenarbeit“, erzählt er. Der Pädagoge ist auch als Psychologe gefordert, der so manches Einzelgespräch mit Spielern geführt hat. „Das ist mir wichtig, für jeden ein offenes Ohr zu haben.“ Besonders die jüngeren Spieler liegen ihm am Herzen. Deshalb glaubt er, dass der Abstieg auch etwas Positives bewirken kann.

Saison noch nicht abgehakt

„Manchmal ist es besser, man geht einen Schritt zurück und nimmt Anlauf, um wieder zurückzukehren“, sagt Schalter mit Blick auf den erneuten personellen Umbruch, der nunmehr zum zweiten Mal in dieser Größenordnung im Sommer ansteht. Noch hat man die Saison nicht abgehakt. „Wir haben noch drei Spiele, davon zwei vor heimischer Kulisse. Und einen Sieg haben wir uns als Minimalziel vorgenommen.“

Ob das gegen die TSG Münster gelingen wird, lässt Schalter offen. „Nachdem Münster die letzten beiden Spiele beim TV Kirchzell als auch vor eigener Kulisse gegen die HSG Hanau mit jeweils 30:31 verloren hat, steht das Team unter Druck.“ Dabei ist die Saison für den Tabellensechsten bereits gelaufen. Trotzdem wird es keine leichte Aufgabe gegen die Hessen, denn mit Patrick Weber, dem Ex-Profi der Eulen Ludwigshafen und Bruder des Ex-Speerwurf-Europameisters Julian Weber, haben sie den zweiterfolgreichsten Torschützen der Liga in ihren Reihen, der eine Partie alleine entscheiden kann. In Jonas Schneider und Jonas Ulshöfer hat Trainer Daniel Wernig weitere erfahrene Kräfte. In Johannes Jeppsen steht ein Ex-Bundesliga-Keeper zwischen den Pfosten, der vor zwei Jahren den THSV Eisenach aufgrund seines Medizinstudiums verlassen hatte.

Das sollen alles keine Ausreden sein. „Auch wenn wir zuletzt personell auf dem Zahnfleisch gingen, gilt es, in den letzten Spielen sich so gut wie möglich zu präsentieren. Und am Ende wollen wir nicht als Tabellenletzter die Liga verlassen“, so Gerald Schalter. Die erste Gelegenheit nach dem feststehenden Gang in die Viertklassigkeit steht zu ungewöhnlicher Uhrzeit an. Diesmal an einem Sonntag um 16 Uhr. Vielleicht hilft das ein wenig, doch noch einen oder gar zwei Zähler einzufahren ...