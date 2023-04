Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in vielen Vereinen das Sportabzeichen kaum noch interessiert, sind es in der TSG Haßloch viele Kinder, die die Breitensportprüfung schaffen. Dies liegt an der Kinderferienbetreuung der TSG.

Das Jahresende ist eine beliebte Zeit zum Bilanzziehen. „Das Sportabzeichen liegt im Sterben.“ So lautete im Juli eine Schlagzeile in der RHEINPFALZ zur ernüchternden Sportabzeichen-Bilanz