Der Abstieg ist jetzt Realität. Als Tabellenvorletzter der Staffel Südwest verlässt die TSG Haßloch nach 15 Jahren die Dritte Liga. Zum Abschied gab es eine klare Niederlage.

Da kam schon ein wenig Wehmut nach dem Abpfiff der letzten Partie der Saison 2025/26 am Freitagabend bei der HSG Hanau auf. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Job blieb erwartungsgemäß chancenlos . Mit 26:36 (12:18) mussten „die Bären“ auch diesmal mit leeren Händen die Main-Kinzig-Halle verlassen. Erfolgreichster Werfer war Sebastian Bösing, der zum letzten Mal in seiner Karriere als Spieler auflief. Künftig wird er als Trainer den Oberligisten TG Osthofen betreuen

Es war das Ende einer völlig verkorksten Saison, die wohl auch so in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Vier Trainer, dazu ein Verletzungspech, das in diesem Ausmaß noch nie da war, prägten die Spielzeit. Hinzu kommt zum zweiten Mal in Folge der personelle Aderlass von insgesamt zehn Abgängen. Die Talfahrt, die noch in der vergangenen Saison mit Schützenhilfe abgewendet wurde, setzte sich nahtlos fort und war dieses Mal nicht mehr zu stoppen. Die Folge ist jetzt nach vier Jahren im unteren Tabellendrittel nunmehr der Gang in die Regionalliga.

Freude auf Vorbereitung

Daran änderte sich auch nichts mehr beim letzten Auftritt bei der HSG Hanau. Auch diesmal musste Cheftrainer Christian Job wieder mit dem personell letzten Aufgebot antreten. Das führte so weit, dass Torhüter Florian Pfaffmann gar als Feldspieler zum Saisonabschluss auflief. Riku Horikawa bekam vom Trainer die Chance zur Spielzeit. „Unser Ziel war es, sich anständig aus der Liga zu verabschieden, das ist uns gelungen“, stellte Job nach dem Ende der Begegnung fest.

Dabei hatte seine Mannschaft von Beginn an keine Chance gegen die hochmotivierten Main-Kinzig-Städter, die sich nach zuletzt zwei Niederlagen mit einem Heimsieg vor eigenem Publikum in die Sommerpause verabschieden wollten. „ Hanau ist schon eine starke Mannschaft, die sich nicht umsonst im oberen Tabellendrittel befindet.“ Der TSG-Trainer ist froh, dass die Saison jetzt zu Ende ist. „Ich freue mich schon auf die Vorbereitung. Wir wollen den Neustart und jetzt eine Mannschaft aufbauen, die in der Regionalliga oben mitspielen kann. Hierzu wird sich einiges ändern“, verspricht Job.