Der Ringernachwuchs der TSG Haßloch belegte als Kampfgemeinschaft mit der KG Eiche Sandhofen Platz eins in der Nordbadischen Schülerrunde Gruppe C.

Vom ersten Kampftag an übernahm die Mannschaft nach dem klaren 36:12-Sieg gegen den AV 03 Speyer die Tabellenführung und dominierte die Gruppe. Das Team aus Sandhofen/Haßloch blieb an allen acht Kampftagen ungeschlagen. Am letzten Kampftag feierte die Kampfgemeinschaft den höchsten Sieg mit 40:4 gegen die Bergsträßer Ringer Kids aus dem Odenwald. Von 23 eingesetzten Athleten und Athletinnen kamen 14 von der TSG Haßloch, darunter zwei Mädchen.

Mit acht Siegen aus acht Kämpfen und mit einer Maximalausbeute von 36 Punkten ist Leon Schmidt (TSG Haßloch) der punktbeste Ringer bei der KG Sandhofen/Haßloch. Philip Wegwiz (TSG Haßloch) und Logan Krauss (Eiche Sandhofen) bleiben ebenfalls ungeschlagen in der Liga, mussten allerdings wegen Krankheit an einem Kampftag aussetzen und kamen so auf sieben Siege. Mit sieben Siegen und 28 Punkten gehört Ivan Blazko (Eiche Sandhofen) zu den erfolgreichsten Punktensammlern.

Premiere und Titel

„Es war unsere erste Teilnahme an so einem Wettbewerb. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Schön, dass so viele unserer jungen Sportler in der Mannschaft eingesetzt wurden und so zum Mannschaftserfolg einen großen Beitrag leisten konnten“, bilanziert TSG-Trainer Artur Rimmer das Abschneiden der Mannschaft in der Nordbadischen Liga.

Die Entscheidung, ob die Kampfgemeinschaft weiterhin bestehen bleibt und die TSG Haßloch nächstes Jahr erneut in der nordbadischen Liga starten darf, soll im Januar fallen.

Für die TSG Haßloch gingen auch Justin Langlitz (4 Einsätze/3 Siege/12 Punkte), Levin Rimmer (3/3 Siege/12), Samuel Kunath (3/2/8), Sebastian Karbivnichy (2/2/8), Niklas Sabelfeld (4/2/8), Leon Müller (2/2/5), Vlodymir Draga (1/1/4), Gabriel Hüls (1/1/4), Laura Rimmer (1/1/4), Jana Rimmer (1/1/4), Noah Masold (2/2/4) und Alex Belov (1/1/4) auf die Matten.