Nach dem Aufstieg in die DCU-Bundesliga stand für die Sportkegler der TSG Haßloch der Saisonauftakt im Sportzentrum in Haßloch an. Auch andere TSG-Teams waren im Einsatz.

Mit dem SKV Goldkronach aus Bayern reiste ein Gegner auf Augenhöhe an. Mit einer kompakten Mannschaftsleistung von 5620:5451 Kegeln holte der Aufsteiger die ersten Bundesligapunkte. Einen unerwartet hohen Vorsprung von über 200 Kegel erzielten Hans-Jürgen Armbrust (934) und Gerhard Bernatz (949), da das Gästeduo mit den Bahnen in Haßloch nie zurechtkam. Mit diesem Polster im Rücken spielten Moritz Fuhrmann (875) und Mario Schwinge (914) unbeschwerter auf. Marcus Diecker (976) und Karl-Heinz Nied (972) hielten mit dem stärksten Gästeduo mit und machten sogar Kegel gut. „Die Anspannung war bei einigen Spielern doch recht groß, aber Goldkronach hat es uns recht einfach gemacht. Und da kein Spieler an der Leistungsgrenze war, lässt das für die nächsten Spiele hoffen“, war Mannschaftskapitän Karl-Heinz Nied zufrieden.

Der 120-Wurf-Modus im DKBC in der 1. Rheinland-Pfalz-Liga bedeutete für einige Spieler einen Doppelstart. Mit einigen Bestleistungen löste das Team die Aufgabe beim 6:2 (3489:3345) gegen den TSV Schott Mainz. 3489 Kegel bedeuteten Mannschaftsrekord und das höchste Liga-Ergebnis des Spieltages. Drei Spieler erzielten persönliche Bestleistungen: Mario Schwinge (603 Kegel/1 Mannschaftspunkt), Eddy Philipp (607/1) und Marcel Scheurer (579/1). Hans-Jürgen Armbrust (561/0), Marcus Diecker (576/0) und Karl-Heinz Nied (563/1) komplettierten das Team.

Den ersten Einsatz im DKBC hatte die TSG in der Landesliga 6er-Mixed in Sembach. Das Team verlor mit 1:7 (3033:3191) deutlich, es spielten Marcel Scheurer (544/0), Eddy Philipp (511/1), Fabian Frisch (488/0), Gabi Kleinod (510/0), Luca Kelly (511/0) und Stefan Scheurer (469/0).