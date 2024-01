Bei nur zwei Begegnungen am Wochenende zu Hause im Sportzentrum blieben die Sportkegler der TSG Haßloch in beiden siegreich.

In der Ersten Rheinland-Pfalz-Liga war TuS Gerolsheim zu Gast. Die Haßlocher triumphierten deutlich mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3405:3207 Kegel. Trotz des klaren Endergebnisses taten sich die Spieler der TSG teilweise recht schwer. Marcus Diecker (562/1 MP) und Harald Stoner (597/1 MP), sicherten die ersten beiden Mannschaftspunkte.

Gerhard Bernatz (550/0 MP) musste seinen Zähler mit einem hauchdünnen Rückstand hergeben, wobei sein Mitspieler Ralf Litzel (517/1 MP) mit etwas Glück sein Duell gewann. Das Schlusspaar Marcel Scheurer (594/1 MP) und Karl-Heinz Nied (585/1 MP) ließ dann nichts mehr anbrennen und brachte die Partie sicher zu Ende.

Tausender für Uhrich

Die Sportwarte Scheurer und Diecker sind dennoch kritisch: „Das war heute ein Arbeitssieg, der sicherlich in Ordnung geht. Aber es fehlte einiges an Souveränität in verschiedenen Spielphasen. Wir können aber auf jeden Fall den Kontakt zur Spitze noch halten, was wichtig ist.“

In der Deutschen Classic Union (4X2 100, gemischt) war die Begegnung mit AV 03 Speyer ebenfalls sehr deutlich. Dabei dominierte Saskia Uhrich mit einem Ergebnis über 1000 das Geschehen. Die Resultate im Einzelnen: Eddy Philipp (968), Hans-Jürgen Armbrust/Renate Armbrust (441/455), Marcel Scheurer (884) und Saskia Uhrich (1003).