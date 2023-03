Die Turnerinnen der TSG Haßloch besiegten den TV Neuburg im ersten Wettkampf der Landesliga Rheinland-Pfalz im TSG-Sportzentrum mit 159,00:146,95 Punkten und setzten sich an die Tabellenspitze.

Die beste Einzelleistung zeigte Leonie Herzog mit ihrer neu gestalteten Bodenübung (15,15 Punkte). Kim Laubscher präsentierte ihren „tollen Tsukahara“ am Sprung, so TSG-Trainerin Gisela Liedy, und erhielt 13,80 Punkte. Dies war die Grundlage, dass die Haßlocher Mannschaft mit Ida Vos, Noemi Müller, Merle Weber, Milena Härthe, Hannah Klehr-Schönbucher und den Turnerinnen aus Dürkheim, Jasmin Rautenberg und Anouk Wessa, die Gerätewertungen Sprung, Barren, Balken und Boden mit 8:0 unter Trainerin Bettina Herzog für sich verbuchte.

Die Anforderungen der Leistungsklassen sind mehr dem Breitensport angepasst: So gaben am Sprung die drei Tsukahara (Radwende auf dem Sprungtisch gefolgt von einem Salto rückwärts) der Haßlocher Turnerinnen den Ausschlag für ein Geräteergebnis von 40,40:35,90. Ida Vos zeigte zum ersten Mal den Tsukahara im Wettkampf.

Ausdrucksstarke Leonie Herzog

Die Mädchen aus Haßloch siegten auch am Barren mit 37,35:34,50. Am Schwebebalken wurden von beiden Mannschaften alle geforderten Vorgaben wie Sprünge als Serie, Drehungen, akrobatische Elemente auf dem Balken und Salti als Abgänge erfüllt. Beste Darstellung mit Dynamik und Ausdrucksstärke zeigte einmal mehr Leonie Herzog und wurde mit 14,10 Pkt. belohnt.

Die Ligarunden des Deutschen Turner-Bundes und der Deutschen Turnliga sind dem Jahreszyklus angepasst. Damit stehen viele weitere Wettkämpfe in den nächsten Wochen an. Janoah Müller und Camilla Eberle starten am 30. April in der 1. Bundesliga mit der TG Mannheim. Die WKG Neckarau-Haßloch bestreitet Ihren ersten Wettkampf am 22. April in Hannover. In der Landesliga geht es im Juni weiter. Die jüngsten Turnerinnen beginnen am kommenden Wochenende mit den Gau-Einzelmeisterschaften in Edenkoben, informiert Gisela Liedy, Turntrainerin der TSG Haßloch und Landesfachwartin im Pfälzer Turnerbund.