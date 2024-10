Michael Übel, Trainer des Handball-Drittligisten TSG Haßloch, hat im Auswärtsspiel beim TV Korschenbroich erneut nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Aus ganz verschiedenen Gründen.

Nach dem Einbruch in der zweiten Hälfte im Spiel gegen den TSV Dutenhofen-Münchholzhausen II brennt Handball-Drittligist TSG Haßloch wieder auf ein Erfolgserlebnis. Diesmal heißt die Ausfahrt Korschenbroich. Dabei muss Cheftrainer Übel erneut mit einem Rumpfkader auskommen.

Beim Aufsteiger (Samstag 19.30 Uhr, Waldsporthalle Korschenbroich) wollen die Schützlinge von Trainer Michael Übel nach zuletzt zwei Niederlagen vor heimischer Kulisse wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Aktuell werden Übel Max Zech (berufliche Gründe), Julius Herbert (Sprunggelenk) und Jan Philipp Werthmann (Bruch des Zehs) nicht zur Verfügung stehen. Dazu steht hinter dem Einsatz von Loic Modzinski ein großes Fragezeichen, da dieser in den vergangenen Tagen ebenso wie der Trainer und sein Co Gerald Schalter wegen einer Corona-Erkrankung gefehlt hat. „Bei uns ist personell der Wurm drin“, sagt Übel, der selbst am vergangenen Dienstag nicht das Training hat leiten können. Sein Cotrainer Gerald Schalter fehlt diese Woche und scheint möglicherweise auch nicht die Reise mit nach Korschenbroich zu machen. Trotz der personellen Ausfälle will Übel am Ziel, dem nächsten Auswärtserfolg, festhalten. Übel: „Es ist ein Gegner, den wir definitiv schlagen können.“ So hofft der Offenbacher, dass die TSG die bisherige positive Bilanz von 4:0 Zählern in der Fremde ausbaut.

Doch steht der Aufsteiger aus der Nähe von Neuss mit dem Rücken zur Wand. Er hat bisher nur die Partie gegen die VTV Mundenheim für sich entschieden. Ein Sieg ist für die Bären Pflicht, um das Punktekonto mit 5:7 Zählern auszugleichen. Zumal Haßloch am 26. Oktober zum Tabellenvierten Saase 3 Leutershausen muss. Allerdings warnt Übel seine Jungs: „Korschenbroich braucht ebenso wie wir die Punkte, wenn sie aus dem unterem Tabellendrittel herauswollen.“ Die Mannschaft von Trainer Frank Berblinger liegt im Moment auf dem vorletzten Tabellenplatz, braucht jeden Zähler, um die Abstiegszone so schnell wie möglich zu verlassen.