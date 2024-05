Marie Postel, Turnerin der Altersklasse 10 in der TSG Haßloch, überzeugt auf den inoffiziellen deutschen Meisterschaften in Dortmund als beste Pfälzerin. Vorher muss sie lange warten.

Ihre erste große Bewährung hatte Marie Postel von der TSG Haßloch in der Altersklasse AK 10 bei ihrem ersten nationalen Wettkampf in Dortmund, dem Turn-Talentschul-Pokal des Deutschen Turner-Bundes (DTB), den inoffiziellen deutschen Meisterschaften in dieser Altersklasse. „Als beste Pfälzerin belegte sie in einem sehr großen Teilnehmerfeld aus ganz Deutschland einen hervorragenden 22. Platz mit 52,763 Punkten“, informiert Gerhard Liedy, Trainer der TSG Haßloch.

Dieser Wettkampftag sei nicht nur ein großes Erlebnis für Marie Postel, sondern auch für die ganze Familie, die die tolle Atmosphäre eines sehr guten Wettkampfes froh aufgenommen habe, erzählt Liedy. Schon am Freitag erfolgte die Anreise mit Trainerin Nadine Theobald, Betreuer und Kampfrichterin nach Dortmund. Ein abendliches Training galt dem Kennenlernen der Geräte, da an jedem Wettkampf die Geräte immer mal eine andere Federung haben beziehungsweise die Sprungbretter getestet werden müssen, so der TSG-Coach.

Langes Warten

Am Wettkampftag begann der Wettkampf erst um 17 Uhr, was auf die große Teilnehmerzahl in vier Wettkampfdurchgängen zurückzuführen ist und somit auf ein langes Warten mit sich brachte. Mit dem schwierigsten Gerät, dem Schwebebalken, ging es los: Bei etwas Nervosität turnte Postel eine gute Übung, musste allerdings bei den schwierigsten Elementen zweimal den Balken verlassen. Damit war sie nicht die einzige. 12,975 Punkte war der Endwert. Weiter ging es mit der Bodenübung, die sie laut Liedy sehr schön dargeboten hat und dafür 13,10 Punkte bekam. Am Sprung musste sie zwei verschiedene Sprünge zeigen. Einmal einen Handstützüberschlag über 1,10 Meter und einen Yurchenko, eine Radwende auf das Sprungbrett mit Flick-Flack auf ein ein Meter hohes Gerät, in den Stand auf einer Erhöhung. Dies war ihre beste Wertung mit 16,088 Punkten. Die Übung am Spann-Stufenbarren ist immer einer Herausforderung, die Schwierigkeiten sind hoch. Kippe, Handstand und freie Felge in den Handstand gelangen ihr gut. Jedoch musste Postel bei der ersten Riesenfelge das Gerät verlassen. Dann zeigte die Haßlocherin doch noch, dass sie zwei Riesenfelgen in Folge erfolgreich turnen kann. Hier war dann der Wert 10,600 Punkte. Liedy: „Am Ende überwog das Erlebnis mit einem guten Wettkampf auf nationaler Ebene.“