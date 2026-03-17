Auch wenn nach der jüngsten Niederlage beim Tabellendrittletzten SGHS Dragons in Halver der Klassenverbleib in weite Ferne gerückt ist, laufen beim Handball-Drittligisten TSG Haßloch die Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiterhin auf Hochtouren.

Nach dem erneut eine nicht erwartete Personalzäsur ansteht, treibt der Sportliche Leiter Kevin Seelos gemeinsam mit Cheftrainer Christian Job die Planungen voran. Dabei musste sie zur eigenen Verwunderung auch so manche Hiobsbotschaften verkraften. Besonders bei der Kommunikation mit dem einen oder anderen Akteur. So wurde jetzt bekannt, dass Kreisläufer Julius Herbert und Rechtsaußen Tino Gläßgen, die (zunächst) aus beruflichen Gründen das Vertragsangebot in Haßloch abgelehnt haben, um eine Pause einzulegen, nunmehr von anderen Vereinen als Neuzugänge gemeldet worden sind. Herbert schließt sich der TG Osthofen an und folgt damit Sebastian Bösing, der dort das Traineramt übernimmt, und Tino Gläßgen kehrt zu seinem vorherigen Verein TV Offenbach zurück. Im Gegenzug gab Seelos die nächsten beiden Neuzugänge bekannt.

Baumgärtner und Götz

Von den U23 der Rhein-Neckar Löwen kommt Jakob Baumgärtner, der künftig für die Rechtsaußen-Position gemeinsam mit Nils Chrust, einem alten Weggefährten bei den Junglöwen, zur Verfügung stehen wird. Baumgärtner folgt seinem Freund Mark Hartmann, den die „Bären“ bereits als Neuzugang bekanntgegeben haben. Darüber hinaus kehrt Dennis Götz nach zweijähriger Pause wieder zu den „Bären“ zurück. „Dennis hat wieder Lust am Handball, fühlt sich auch in der Lage, uns helfen zu können und hat bei uns angefragt“, berichtete Seelos.

Mit der inzwischen achten Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit sind die Personalplanungen in Haßloch noch nicht abgeschlossen. Besonders im Blick haben Seelos und Job noch Verstärkungen auf der Torwart- und Kreisläufer-Position vor dem angekündigten Abgang von Torhüter Florian Pfaffmann, der ungewissen Visa-Thematik um den japanischen Torhüter Riku Horikawa sowie den Abschieden von Bösing und Herbert.