Mit 22 Turnerinnen startete die Turnabteilung der TSG Haßloch bei den Pfalzmeisterschaften im Spitzensport und in den verschiedenen Leistungsklassen (LK) in Bad Bergzabern. Sieben Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen holten die Mädchen.

Im höchsten Wettkampf erturnte sich Elisa Schlegel mit 41,30 Punkten den Titel und damit auch die Qualifikation zu den deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse (AK) 12 am 1. und 2. Juni in Großhansdorf. „Gute Übungen mit immer höchsten Wertungen in dieser Altersklasse an den einzelnen Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden waren die Grundlage des Erfolgs“, so TSG-Trainer Gerhard Liedy.

In der AK 10 im Spitzensport verpasste Marie Postel nach mehreren Absteigern am Schwebebalken den Sieg. Mit 56,70 Punkten erreichte sie die Silbermedaille und dennoch die Qualifikation zum Turntalentschul-Pokal (deutsche Schülermeisterschaften) am 11. Mai in Dortmund. Mit besten Wertungen überzeugte sie aber am Sprung, Stufenbarren und Boden.

Höchstwertungen für Aiguir

In der AK 8 im Spitzensport holte sich Isabelle Aiguir mit 56,25 Punkten den Pfalzmeistertitel vor Olivia van Eijden (Erlenbach, 54,00). Am Sprung, Schwebebalken und Boden erzielte sie Höchstwertungen unter elf Teilnehmerinnen. Ihre Vereinskameradin Mila Kästel erturnte sich die Bronzemedaille mit 52,50 Punkten. Sie erzielte die Höchstwertung am Stufenbarren.

Im Wahl-Pflicht-Vierkampf starteten zwei TSG-Turnerinnen: Den Titel erturnte sich hier Frieda Basler (55,825 Punkte) vor ihrer Vereinskameradin Carla Kästel (50,05).

In den Leistungsklassen der verschiedenen Altersgruppen war die TSG-Turnabteilung sehr erfolgreich. In der LK 1 DTB-Cup (höchste LK-Stufe) AK 18 bis 29 Jahre – Kür-Vierkampf – überzeugte Leonie Herzog mit 53,90 Punkten und holte sich damit den Pfalzmeistertitel. Sie turnte ohne Fehler und bekam höchste Wertungen an allen Geräten.

Müller muss warten

In der LK 1 AK 16/17 DTB-Cup holte sich Noelle Graner mit 52,95 Punkten die Goldmedaille vor ihrer Vereinskameradin Ida Vos (51,85). Liedy: „Somit haben sich alle drei Mädchen für den DTB-Cup qualifiziert.“ In der LK 1 AK 12/13 Jahre DTB-Cup gewann Liana Müller (47,70 Punkte) die Bronzemedaille. „Ob sie noch zum DTB-Cup fahren darf, wird noch entschieden“, informiert Liedy.

In der LK 3 AK 15/16 Jahre erturnte sich Noemi Müller die Goldmedaille. Bei den Seniorinnen hat sich Simone Magin für die deutschen Seniorenmeisterschaften in Philippsburg qualifiziert. „Durch die guten Leistungen haben sich mehr als die Hälfte aller Haßlocher Turnerinnen für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 29. und 30. Juni in Grünstadt qualifiziert“, lobt Gerhard Liedy.