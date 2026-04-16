Letzte Chance: Handball-Drittligist TSG Haßloch muss am Samstag auswärts gewinnen, sonst ist der Verbleib in der Dritten Liga illusorisch.

Nur mit einem Sieg beim derzeitigen Tabellenachten Interaktiv. Handball Düsseldorf-Ratingen kann die TSG die rechnerische Möglichkeit wahren, in den verbleibenden vier Partien noch auf einem Relegationsplatz zu landen. Für die Rheinländer hingegen ist die Saison bereits gelaufen. Sie sind sie seit einigen Wochen von den Abstiegssorgen befreit und können ohne jeglichen Druck auflaufen.

Die „Bären“ aber wollen nicht nur nach dem letzten Strohhalm greifen, sondern sich auch für die 27:31-Heimniederlage revanchieren. „Das wäre natürlich schön“, sagt Cheftrainer Christian Job. Doch der Übungsleiter bleibt realistisch. „ Düsseldorf ist schon ein anderes Kaliber. Sie haben zuletzt nur mit einem Tor in Hanau verloren, das ist schon mal ein Fingerzeig“, sagt Job. Allerdings fordert er von seinen Jungs den höchstmöglichen Einsatz und das bestmögliche Ergebnis.

Fragezeichen hinter mehreren Spielern

Dabei hat sich die personelle Situation noch einmal verschärft. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Linkshänder Tino Gläßgen, der mit einer Fußprellung aus der vergangenen Partie ging und diese Woche nicht trainieren konnte. Das gleiche gilt für Nils Chrust, den eine Grippe zur Pause zwang. Ebenso fraglich ist der Einsatz von Niklas Glindemann, der an seinen Studienort Dortmund zurückgekehrt ist. „Wir werden mit ihm sprechen, dass er von dort zum Spiel kommen wird.“

Spielmacher Jakob Chrust sowie die beiden Rückraumasse Niklas Klein und Luis Maier werden wie im Derby gegen HLZ Friesenheim-Hochdorf nicht zur Verfügung stehen. Während für Maier und Chrust die Saison gelaufen ist, hat Klein bereits signalisiert, nochmals spielen zu wollen.

Weitere Transfers angekündigt

Wenige Wochen vor dem Rundenende laufen die Planungen weiter auf Hochtouren. Job und der sportliche Leiter Kevin Seelos bestätigen Kontakte mit Spielern, die sich auch im Probetraining befanden, und sie hoffen, in den nächsten zwei Wochen weitere Transfers bekanntgeben zu können. Besonders erfreut sind Job und Seelos, dass das Talent Lasse Kuhn vom TV Kirrweiler, der für kommende Spielzeit zugesagt hat, bereits jetzt schon einmal in der Woche mit dem Drittliga-Kader mittrainiert.

„Auch wenn noch vier Spiele anstehen, die wir alle sehr ernst nehmen, wollen wir parallel auch die ersten Schritte für die nächsten Saison machen“, sagte Job. Dann in der Regionalliga, denn kaum jemand glaubt noch an das Wunder Klassenverbleib.