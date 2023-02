Die DCU-Bundesliga-Kegler der Haßlocher Partnergemeinde Gebesee in Thüringen präsentieren sich in hervorragender Verfassung und belegen aktuell Platz zwei. Somit war die Favoritenrolle klar vergeben, zumal die TSG Haßloch wegen vieler Ausfälle nicht in optimaler Besetzung auflief. Der Endstand war mit 5688:5450 Kegeln deutlich.

Gleich zu Beginn machte der KSV Gebesee alles klar. Hans-Jürgen Armbrust (815) und Gerhard Bernatz (926) hielten nicht mit den Gastgebern mit. Ein 204-Kegel-Rückstand war die Folge. Ralf Litzel (905) und Marcel Scheurer (929) zeigten wie Eddy Philipp (855) und Marcus Diecker (1030) ansprechende Ergebnisse. Diecker war der Tagesbeste. Das Resümee von Sportwart Hans-Jürgen Armbrust: „Es war von vorneherein klar, dass wir nur mit einer Topbesetzung und -leistung hier eine Chance haben. Wir müssen uns jetzt auf die nächsten beiden Spiele zu Hause konzentrieren.“

Weitere Spiele





1. RP-Liga DKBC: TSG Haßloch - SKK Rapid Pirmasens 3115:3438 (1:7); Dieter Rackow (499), Justin Reiser(444), Gregor Kegel (503), Fabian Frisch (559), Moritz Fuhrmann (541).

6er-Liga, gemischt: SKK Rapid Pirmasens - TSG Haßloch 3118:3013 (5:3); Gabi Kleinod (573), Sara Steidel (521), Stefan Scheurer (487), Renate Armbrust (513), Luca Kelly (531), Nicole Frisch (388).