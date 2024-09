„(K)ein Traumstart in die neue Saison“: So beschreibt Karl-Heinz Nied, Pressewart der Kegelabteilung in der TSG Haßloch, den Saisonauftakt der Haßlocher Sportkegelmannschaften.

Beiden Sechser-Mannschaften der TSG Haßloch im Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) war in der vergangenen Saison der Aufstieg gelungen: So spielt die erste Garnitur nun drittklassig in der Verbandsliga und die Zweite TSG-Mannschaft in der Dritten Rheinland-Pfalz-Liga gemischt.

In jeder Sportart sei eine neue Saison eine neue Herausforderung. Gerade zu Beginn in den ersten Begegnungen gebe es, auch bei noch so guter Vorbereitung, immer Überraschungen, betont Karl-Heinz Nied. „Erwartungen werden enttäuscht, Hoffnungen erfüllt, Planungen über den Haufen geworfen.“ Gemeinhin würden diese ersten Spieltage gerne als Standortbestimmung bezeichnet. Und als solche war der erste Spieltag durchaus ein Fingerzeig. So musste die TSG Haßloch I zu Hause eine deutliche Niederlage zum Auftakt in der Verbandsliga hinnehmen.

Remis wäre möglich gewesen

Gegner war zwar der Bundesliga-Absteiger TSG Kaiserslautern, „der natürlich zu den Favoriten der Liga zählt“, aber dennoch wäre sogar ein Unentschieden möglich gewesen. Nur in den entscheidenden Momenten waren die Haßlocher Spieler nicht in der Lage, ihre Chancen zu nutzen. Nied: „Die Routine und Abgeklärtheit des Favoriten setzte sich durch, so dass die Begegnung mit 1:7 Mannschaftspunkten und 3373:3478 Kegeln verloren ging. “

Die TSG-Ergebnisse: Fabian Frisch (549 Kegel/0 Mannschaftspunkte), Marcus Diecker (620/0), Marcel Scheurer (557/0), Ralf Litzel (528/0), Gerhard Bernatz (520 / 0 MP) und Karl-Heinz Nied (599/1).

Traumstart der TSG II

Einen Traumstart legte hingegen die Zweite Mannschaft aus dem Großdorf hin. Gegen Mitaufsteiger AN Dellfeld II standen am Ende 8:0 Mannschaftspunkte und 3231:3057 Kegel auf der Anzeigetafel. Bereits das Startpaar Saskia Uhrich (550) und Gabi Kleinod (507) spielten einen deutlichen Vorsprung heraus. Hans-Jürgen Armbrust (531) und Eddy Philipp (516) entschieden ihre Duelle mit einer konzentrierten Leistung ebenfalls für sich entscheiden, so dass Jutta Uhrich (544) und Wolfgang Gast (583) souverän das Spiel zu Ende brachten.

Genau umgekehrt komplettierte die Dritte Mannschaft in der 4er-Liga mixed das Wochenende. Auch hier lief, wie bereits zuvor bei der „Ersten“ nicht viel. Drei knappe Ergebnisse, jeweils zu Ungunsten Haßlochs, führten zum Schlussstand von 0:6 Mannschaftspunkten mit 2070: 2164 Kegeln für die Gäste vom KV Fortuna Brücken. Hans-Peter Grohe (497), Umberto Pompilio (565), Moritz Fuhrmann (520) und Renate Armbrust (488) griffen für die TSG Haßloch zur Kugel.