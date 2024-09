Ein Kopie des ersten Spieltags, so könnte man den zweiten Spieltag der Sportkegler der TSG Haßloch bezeichnen, wäre da nicht die Vierer-Mannschaft in der DCU, der Deutschen Classic-Kegler-Union.

Hassloch. Ein Kopie des ersten Spieltags, so könnte man den zweiten Spieltag der Sportkegler der TSG Haßloch bezeichnen, wäre da nicht die Haßlocher Vierer-Mannschaft in der DCU, der Deutschen Classic-Kegler-Union. In der Verbandsliga, im ersten Haßlocher Auswärtsspiel der Saison beim KV Grünstadt, ergatterten die TSG-Spieler erneut nicht die Punkte, die möglich gewesen wären, informiert Karl-Heinz Nied, Pressewart der Haßlocher Sportkegler. Allerdings seien die Voraussetzung äußerst ungünstig gewesen, da aufgrund kurzfristiger Ausfälle bereits vier Spieler zwei Stunden zuvor in der zweiten TSG-Mannschaft hätten aushelfen müssen. Beim Endstand von 1:7 Mannschaftspunkten und 3345:3557 Kegeln bezwang nur Marcel Scheurer seinen direkten Gegner mit 599 Kegeln und gewann den Mannschaftspunkt. Eddy Philipp (551), Umberto Pompilio (550), Gerhard Bernatz (544), Wolfgang Gast (540) und Karl-Heinz Nied (561) hatten jeweils das Nachsehen.

Einen Überraschungscoup landete zuvor die zweite Garnitur in der 3. Rheinland-Pfalz-Liga bei Mitaufsteiger Rapid Pirmasens III auf deren Bahnanlage mit 6:2 Mannschaftspunkten. Karl-Heinz Nied (570) und Marcel Scheurer (544) mussten sich zu Beginn deutlich strecken, um die Zähler zu holen. Auch der Rest der Mannschaft mit Umberto Pompilio (528 Kegel/0 Mannschaftspunkte), Wolfgang Gast (508/1), Sara Steidel (531/1) und Hans-Jürgen Armbrust (527/0) zeigte viel Kampfgeist, so dass die TSG Haßloch mit 3208:3183 Kegeln siegte.

Ohne Zähler im Holzland

Haßloch III machte hingegen in der Landesklasse gemischt (4 x 120) bei der Keglergilde Heltersberg keinen Stich: Mit einem deutlichen 0:6 und 1911:2165 Kegeln verabschiedeten sich Peter Wingerter (471), Nicole Frisch (460), Gabi Kleinod (508) und Hans-Peter Grohe (472) aus dem Holzland. Mit einem Knaller startete die Vierer-Mannschaft (4 x 200) in der DCU; Mit nur einem Zähler unter dem Ligarekord aus der letzten Spielrunde, der allerdings auch von der TSG Haßloch gehalten wird, war dies ein perfekter Start. 3819:3530 Kegel gegen den KSV Landstuhl standen am Ende auf der Anzeigetafel. Bereits Hans-Jürgen Armbrust (931) und Jutta Uhrich (893) legten den Grundstein. Aber Marcus Diecker (982) und die frisch gekürte Sportlerin des Jahres aus dem Großdorf, Saskia Uhrich (1013), „zeigten ihre Klasse und sehenswerten Kegelsport“, so Karl-Heinz Nied.

Am nächsten Wochenende geht es für Haßloch in der Verbandsliga des DKBC um die ersten Punkte, denn dann kommt mit dem SKC Mehlingen eine Mannschaft aus der Westpfalz, „die durchaus auf der anspruchsvollen Bahnanlage der TSG mit dem Heimvorteil zu schlagen ist“, kündigt Karl-Heinz Nied an.