Mit dem letzten Aufgebot reist Handball-Drittligist TSG Haßloch ins Rheinland. Wenn die Partie beim Tabellenvierten Longericher SC (Samstag, 19 Uhr, Carl von Ossietzky-Gesamtschule Köln) angepfiffen wird, hofft Cheftrainer Christian Job, dass zumindest acht Feldspieler im Kader stehen werden. Inzwischen wurde klar, dass aus Verletzungsgründen einige Spieler in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Luis Maier laboriert erneut an einem Knorpelschaden und muss zunächst auf ärztlichem Rat weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen. Jakob Chrust, die Entdeckung der Saison, fällt nach seinem Nasenbeinbruch und der anschließenden Operation ebenfalls für den Rest der Saison aus. Ungewiss ist auch die Situation um Spielmacher Yannick Treiber, der wohl wegen eines Bandscheibenvorfalls länger pausieren muss. Wie es mit Niklas Klein, den seit Wochen ebenfalls Knieprobleme plagen, weitergehen wird, ist ebenso unklar. Zumindest rechnet Job nicht mit ihnen im nächsten Gastspiel in Longerich.

Nicht dabei sein werden auch Sebastian Wieland (Gehirnerschütterung) und Nils Chrust (Abiturfeier). Dabei hofft Job, dass Julius Herbert nach seiner Erkrankung und einer ersten Trainingseinheit wieder mitmachen kann.

Schritt für nächste Spielzeit

„Es ist nun mal, wie es ist“, sagt Job. Er will die Personalsituation nicht dramatisieren: „Auch wenn wir personell stark eingeschränkt sind, erwarte ich von der Mannschaft, dass sich an der Einstellung nichts ändert. Unser Ziel ist es, so lange es geht, das Spiel offen zu halten.“

Die Rheinländer sind in diesem Jahr bis auf die Ein-Tor-Niederlage gegen die HG Saarlouis noch ohne Niederlage und wollen vor eigener Kulisse ihre positive Bilanz fortsetzen. Anders die Situation bei den Blau-Weißen: Weil der Abstieg kaum noch abzuwenden ist, hat längst die Neuausrichtung für die nächste Saison begonnen. Aktuell beträgt der Abstand zum Relegationsplatz fünf Zähler bei verbleibenden sechs Spielen. „Die aktuelle Vorbereitung ist auch ein Schritt für die nächste Spielzeit“, sagt Job.