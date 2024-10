Die Kulisse in der Pfalzhalle: klasse. Der Geräuschpegel: enorm. Das Spiel: bis zum Schluss begeisternd. Das Pfalzderby der Frauen-Regionalliga in der Haßlocher Pfalzhalle ist in jeder Hinsicht ein Spektakel. Nur der Hallensprecher hat’s schwer.

Hallensprecher Marvin Blaß hat es extrem schwer, den Zuschauern in der Haßlocher Pfalzhalle die Torschützinnen zu nennen. Seine Durchsagen sind