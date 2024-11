Mit dem letzten Aufgebot hat es Drittligist TSG Haßloch den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Erstmals dürfen sich die Bären über ein ausverkauftes Haus freuen. Ein Mundenheimer Eigengewächs spielt neuerdings in Haßloch.

Am Ende lagen sich die Jungs in den Armen, hüpften im Kreis und sangen vom „Derbysieger, Derbysieger“. In einer äußerst